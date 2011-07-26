جلسه نقد و بررسی کتاب "این سه تسخیر ناپذیر" در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور روزبه حسینی مترجم و سرپرست تالیف کتاب یاد شده، دکتر مسعود دلخواه استاد دانشگاه، کارگردان و بازیگر، رامتین شهبازی عضو هیئت مدیره انجمن و منتقد جلسه روز یکشنبه 9 مرداد از ساعت 17 در تالار کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود ورود به این جلسه برای عموم آزاد است.

دور جدید برنامه‌های کمیته برگزاری جلسات نقد و بررسی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، ازاین پس در گستره‌ای بیشتر و در حوزه های "کتاب"، "فیلم – تئاتر" و "نمایش های روی صحنه" با همکاری مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

جلسه نقد و بررسی کتاب "این سه تسخیر ناپذیر" نخستین جلسه از این سلسله جلسات است که روز یکشنبه 9 مرداد برگزار می‌شود.