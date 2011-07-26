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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

بزرگترین پل روستایی آذربایجان غربی در بوکان افتتاح شد

بزرگترین پل روستایی آذربایجان غربی در بوکان افتتاح شد

بوکان - خبرگزاری مهر: بزرگترین پل روستایی آذربایجان غربی بر روی رودخانه سیمینه بوکان با حضور استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پل ملالر بر روی رودخانه سیمینه بوکان بعنوان بزرگترین پل روستایی آذربایجان غربی به طول 90 متر و عرض 11 متر و با چهار باب دهنه 22.5 متری و با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال احداث شده و امکان ارتباط بیش از 11 روستای منطقه را با جاده اصلی فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان غربی در آیین بهره برداری از این پروژه و در جمع مردم شهر سیمینه و روستاییان منطقه گفت: خدمت به مردم، توسعه عدالت و رونق عمرانی و اقتصادی در مناطق محروم رویکرد مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وحید جلال زاده با اشاره به اقدامات انجام گرفته و تلاش های مسئولان در ارتقای شاخصهای بهره مندی مناطق دور افتاده استان از خدمات زیربنایی افزود: بسیج سازندگی به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی شجره طیبه ای است که در سه دهه گذشته خدمت بی منت را سرلوحه خود قرار داده و با حضور در اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی افتخارات بزرگی را در جای جای استان رقم زده است.

استاندار آذربایجان غربی در چهل و هفتمین سفر شهرستانی خود به همراه معاونان و برخی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان به شهرستان بوکان سفر کرده که افتتاح پل ملالر، بازدید از شهرک صنعتی و افتتاح پروژه گازرسانی، دیدار مردمی، بازدید از مسکن مهر و سیلوی بوکان از مهمترین برنامه های وی در این شهرستان هستند.

کد مطلب 1367764

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