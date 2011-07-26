بزرگترین پل روستایی آذربایجان غربی در بوکان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پل ملالر بر روی رودخانه سیمینه بوکان بعنوان بزرگترین پل روستایی آذربایجان غربی به طول 90 متر و عرض 11 متر و با چهار باب دهنه 22.5 متری و با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال احداث شده و امکان ارتباط بیش از 11 روستای منطقه را با جاده اصلی فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان غربی در آیین بهره برداری از این پروژه و در جمع مردم شهر سیمینه و روستاییان منطقه گفت: خدمت به مردم، توسعه عدالت و رونق عمرانی و اقتصادی در مناطق محروم رویکرد مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وحید جلال زاده با اشاره به اقدامات انجام گرفته و تلاش های مسئولان در ارتقای شاخصهای بهره مندی مناطق دور افتاده استان از خدمات زیربنایی افزود: بسیج سازندگی به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی شجره طیبه ای است که در سه دهه گذشته خدمت بی منت را سرلوحه خود قرار داده و با حضور در اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی افتخارات بزرگی را در جای جای استان رقم زده است.

استاندار آذربایجان غربی در چهل و هفتمین سفر شهرستانی خود به همراه معاونان و برخی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان به شهرستان بوکان سفر کرده که افتتاح پل ملالر، بازدید از شهرک صنعتی و افتتاح پروژه گازرسانی، دیدار مردمی، بازدید از مسکن مهر و سیلوی بوکان از مهمترین برنامه های وی در این شهرستان هستند.