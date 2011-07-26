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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

در دانشگاه چمران/

22 هزار نفر در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته شرکت می کنند

22 هزار نفر در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته شرکت می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر:‌ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری آزمون های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید آموزشکده‌ ای فنی و حرفه ای با حضور 22 هزار و 400 نفر در روزهای شش و هفت مردادماه خبر داد.

محمد علی فیروزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: 22 هزار و 400 داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در حوزه امتحانی این دانشگاه به رقابت می پردازند.

وی زمان برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته را روز پنجشنبه ششم مرداد ماه ذکر کرد و افزود: این آزمون در نوبت صبح با حضور پنج هزار و 600 داوطلب زن و مرد و در نوبت عصر با شرکت پنج هزار و 570 داوطلب برگزار می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات ‌تکمیلی دانشگاه شهید چمران افزود: آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی سال 90 در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه (7 مردادماه) برگزار می شود که در دانشگاه شهید چمران اهواز 11 هزار و 200 نفر در این آزمون شرکت می کنند.

فیروزی گفت: صبح جمعه 666 داوطلب زن و چهار هزار و 934 داوطلب مرد و عصر جمعه چهار هزار و 899 داوطلب زن و 701 داوطلب مرد در این آزمون به رقابت می پردازند.

وی درباره نحوه دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون ها اظهار داشت: داوطلبان می توانند در روزهای اعلام شده، با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی  http://sanjesh.org کارت خود را دریافت کنند.
کد مطلب 1367767

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