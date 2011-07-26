بخش خصوصی علاقه مند سرمایه گذاری در سنگان خواف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بناء رضوی صبح سه شنبه در جمع مدیران شرکتهای سرمایهگذار در خواف آمادگی این سازمان را برای ایجاد یک واحد فرآوری سنگ آهن در منطقه اعلام و اظهار کرد: با توجه به پتانسیل و فرصتهای مطلوب در این منطقه بخش خصوصی مصرانه خواستار حضور و سرمایه گذاری در سنگان هستند.
وی با اشاره به زمینههای حضور سازمان همیاری شهرداریهای استان در منطقه سنگان خواف گفت: این سازمان جهت تسهیل و تسریع اخذ مجوزهای لازم و دیگر امور، بهطور کامل از سرمایهگذاران در این منطقه حمایت خواهد کرد.
بناء رضوی افزود: باید با برنامهریزی و اقدامات مدیریتی، توانمندیها و پتانسیلهای موجود در منطقه به طور کامل شناخته شده و در قالب یک بسته سرمایهگذاری به متقاضیان عرضه شود تا بهره وری و توان مدیریتی منطقه افزایش یابد.
وی ضمن استقبال از درخواست همکاری شرکتهای سرمایهگذار در معادن سنگان خواف با این سازمان گفت: اصلیترین نیاز این سازمان در راستای توسعه و تعمیق همکاری با شرکتهای سرمایهگذار در بخش معادن سنگان خواف، وفاق و همدلی میان این شرکتها است که امیدواریم با حصول این نتیجه، همکاریها در این بخش بهطور کامل محقق شود.
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