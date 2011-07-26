مدیرعامل خبرگزاری مهر با مسئولان و مدیران کردستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل خبرگزاری مهر در جریان دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: خبرگزاری مهر نگاه ویژه ای به کردستان دارد و بعد از سفر مقام معظم رهبری برنامه های ریزی جامعی در این بخش صورت گرفته است.

رضا مقدسی بیان کرد: کردستان ظرفیت های بسیار خوبی در عرصه های مختلف به ویژه فرهنگی دارد که باید از این ظرفیت ها به نحو مناسب بهره برداری کرد.

در این دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم ضمن تجلیل از عملکرد خبرگزاری مهر در کردستان یادآور شد: خبرگزاری مهر با رویکردی کاملا رسانه ای و به صورت حرفه ای مسائل استان را پیگیری و انعکاس می دهد.

حجت الاسلام صفی یاری اظهار امیدواری کرد که طی سال جاری و سال آینده شاهد توسعه و تقویت هرچه بهتر فعالیت های خبرگزاری مهر در این استان باشیم.

مدیرعامل خبرگزاری مهر همچنین با مشاور فرهنگی و امور اجتماعی استاندار کردستان دیدار و از تقویت فعالیت های خبرگزاری مهر در کردستان و رویکرد این رسانه در خصوص توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان خبر داد.

عطاالله قادری مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان هم در این دیدار ایجاد ارتباط و تعامل بین مردم استان کردستان و سایر نقاط کشور را خواستار شد و افزود: بهره گرفتن از توان رسانه های جمعی بهترین ابزار برای اجرایی کردن این مهم به شمار می رود.

مدیرعامل خبرگزاری مهر همچنین در جریان دیدار با رئیس اداره روابط عمومی و امور بین المللی استانداری کردستان و مدیر خانه مطبوعات استان هم گفت: تلاش جمعی رسانه ها می تواند بخشی از نیازهای مردم استان را به عنوان یک مطالبه ملی مطرح و زمینه برا رفع آنها فراهم کند.

در این دیدار سید لطیف حسینی نسب هم با ارائه گزارشی از وضعیت خانه مطبوعات استان کردستان یادآور شد: با توجه به تلاش های صورت گرفته و حمایت مسئولان خانه مطبوعات استان ساماندهی اولیه شده ولی باید برای ارتقاء جایگاه آن باز هم تلاش کرد.

روز دوشنبه و با حضور مدیرعامل خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و همچنین خبرنگاران رسانه های جمعی دفتر خبرگزاری مهر در کردستان به سرپرستی آرمان نصراللهی و به صورت رسمی افتتاح شد.