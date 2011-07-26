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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

در استان زنجان/

29 فروشگاه کالای طرح ضیافت را به صورت مستقیم عرضه می کنند

29 فروشگاه کالای طرح ضیافت را به صورت مستقیم عرضه می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان زنجان گفت: 29 فروشگاه در سطح استان عرضه مستقیم کالای طرح ضیافت را عهده دار خواهند بود.

مجید مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع کالای مورد نیاز مردم استان در فروشگاههای طرح ضیافت خبر داد و گفت: اقدامات صورت‌ گرفته برای تامین و عرضه اقلام اساسی در ماه مبارک رمضان بسیار مطلوب بوده و ذخائر کالاهای اساسی و اقلام پر مصرف، چهار تا 10 برابر سال گذشته است.
 
وی با تشریح اقدامات انجام ‌شده به منظور تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، گفت: در طرح تنظیم بازار این ماه که طرح ضیانت نامگذاری شده است؛ سه حلقه تامین، توزیع و مصرف مد نظر قرار گرفته است.
 
مصطفوی با اشاره به جلسات متعدد بازرگانی و مجمع امور صنفی استان با بخشهای مختلف تامین‌کننده، گفت: با برنامه‌‌ریزی‌های صورت‌گرفته 29 فروشگاه عرضه مستقیم کالای طرح ضیافت از پنج مرداد ماه به مدت 10 روز در مرکز استان و شهرستانهای تابعه برگزار خواهد شد.
 
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان زنجان ادامه داد: زمان برگزاری فروشگاه ها در شهرستانها با هماهنگی مجمع امور صنفی قابل افزایش بوده و بر همین اساس 6 فروشگاه در سطح شهر زنجان و مابقی در شهرستانها دایر می شود.
 
مصطفوی افزود: در هر فروشگاه برای عرضه کالاهای اولویت دار مانند روغن، شکر، خرما به صورت ویژه، گوشت قرمز، مرغ، مواد لبنی، شیرینی جات و سایر اقلام غذایی با تخفیف 10 تا 15 درصدی در نظر گرفته شده است.
 
وی با بیان اینکه طرح ضیافت امسال با برگزاری فروشگاه های عرضه مستقیم کالا توسط مجامع امور صنفی برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرد: با واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف، انشاء الله در ماه مبارک امسال نیز همانند سنوات گذشته شهروندان بتوانند براحتی و بدون دغدغه مایحتاج خود را تامین کنند.
کد مطلب 1367771

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