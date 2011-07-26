کارگاه خاطره نویسی در یاسوج برگزار می شود

مدیر واحد ادبیات مقاومت و پایداری حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه با حضور "سعید فخرزاده" مدیر واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری کشور، "حسین نصرالله زنجانی" مسئول دفتر مطالعات و ادبیات پایداری استانهای حوزه هنری کشور و "حمید قزوینی" نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ معاصر برگزار می شود.

میترا رفیعی افزود: اساتید دعوت شده به این کارگاه از چهره های شاخص ادبیات پایداری کشور هستند و چندین عنوان کتاب تألیف و تدوین کرده اند.

وی بیان کرد: این کارگاه با هدف آموزش و تربیت نویسندگان استان برای ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برگزار می شود.

رفیعی یادآور شد: متأسفانه در این استان خاطره نویسان کمی وجود دارند و بر این اساس بخشی از تاریخ شفاهی دوران انقلاب و دفاع مقدس این استان در خطر فراموشی قرار دارد.

مدیر واحد ادبیات مقاومت و پایداری حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: لازم است نویسندگان جوان این استان در خصوص گردآوری خاطرات مبارزان استان در انقلاب و رزمندگان دفاع مقدس اهتمام ورزند تا بتوانیم این گنجینه های معنوی را به نسلهای بعد معرفی کنیم.