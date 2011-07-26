یک کتاب خطی در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس آگاهی استان فارس مطلع شدمد افرادی به نامهای "ع-ن" و "ح-م" در امر قاچاق غیر قانونی آثار فرهنگی فعالیت دارند.

با انجام تحقیقات لازم و اطمینان از صحت موضوع متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند و در ادامه ماموران متوجه شدند آن دو نفر قصد انتقال یک جلد کتاب عتیقه (خطی) را در شیراز دارد. با شناسایی خودرو حامل محموله عتیقه که یک دستگاه سمند بود، خودرو را تعقیب و آن را در یکی از خیابانهای جنوبی شیراز متوقف و هر دو متهم را دستگیر کردند.

در بازرسی از خودرو یک جلد کتاب چرمی(مشتمل بر 39 برگ) که در صندوق عقب جاسازی شده بود کشف و متهمان عنوان کردند کتاب مذکور را از لارستان به شیراز حمل کرده اند.

اقدامات قانونی معمول و تحقیقات در خصوص قدمت و ارزش کتاب دستنوشته توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی آغاز شده است.

کشف مواد مخدر در لارستان

در بازرسی ماموران انتظامی لارستان از یک دستگاه خودروی پژو 405 مقدار 119 کیلو و 500 گرم تریاک کشف شد.

ماموران انتظامی لارستان مستقر در پاسگاه هرمود عباسی هنگام کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه خودروی پژو 405 مقدار 60 کیلوگرم تریاک همراه دو قبضه اسلحه کلاش با سه تیغه خشاب مربوطه کشف و راننده خودرو به نامهای "ع-الف" را دستگیر کردند.

پس از انتقال خودرو به یکی از مقرهای انتظامی در آن شهرستان در بازرسی دقیق از خودرو مقدار 59 کیلو و 500 گرم به همراه 64 تیر فشنگ جنگی سلاح کلاش متعلق به سلاح های مکشوفه کشف شد.