اوباما خواستار فشار مردم بر کنگره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اوباما از مردم و شهروندان آمریکایی می خواهد تا در نزاع دولت با مجلس نمایندگان جانب دولت را گرفته و برای افزایش سقف بدهی ها به مجلس نمایندگان فشار وارد کنند.

اوباما می گوید: افزایش سطح بدهی های دولتی برای مدت کوتاه تنها به یک پایان نزاع در شش ماه آینده منجر خواهد شد

رئیس جمهوری آمریکا می گوید: اگر کشور عفلت کند پولی برای پرداخت چک ها برای اموری مانند تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.

سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده و دولت برای ادامه امور جاری کشور نیازمند افزایش سقف بدهی است. این در حالی است که مجلس نمایندگان این کشور در مذاکرات چند روز اخیر خود از دست یافتن به توافقی برای افزایش سقف بدهی دولت بازمانده است.

در حالیکه رئیس جمهوری آمریکا، جمهوریخواهان را مسئول بحران اقتصادی این کشور معرفی می کند با این وجود مخالفان در صدد ارائه برنامه جدید برای حل این بحران هستند. جمهوریخواهان می گویند که این برنامه بن بست موجود در خصوص این بحران را از بین خواهد برد و مانع از شکست اقتصادی ویران کننده دولت خواهد شد.

خانم "کتی مک موریس رادگرز" از اعضای کنگره آمریکا در گفتگو با سی ان ان می گوید: "اکنون ما چند روز قبل از مهلت 2 اوت خودمان را پیدا کردیم و امروز برنامه جدیدی را بر روی میز گذاشته ایم و به اعتقاد ما این برنامه ای است که برخی از نگرانی های دموکرات ها در سنا و مهمتر از آن نگرانی های اقتصادی کشورمان را در نظر خواهد گرفت ".



وی گفت: ما نمی توانیم بدون کنترل های لازم به قرض کردن و خرج کردن ادامه دهیم.