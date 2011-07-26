اختصاص 200 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خانگی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسیپور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور اعضای این کارگروه در تالار امام رضا استانداری برگزار شد طی سخنانی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در قالب این 13 سیاست، اصول و محورهای سیاست گذاری کشور در حوزههای مختلف اشتغال و کسب و کار احصاء و تکلیف دستگاههای اجرایی در این زمینه به خوبی روشن شده است.
وی سیاستهای کلی اشتغال را منشور و محور فعالیتهای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها دانست و تصریح کرد: در استان قم نیز باید رویکرد همه حرکتها و برنامههای حوزه تولید و کسب و کار و اشتغال بر مبنای این سیاستها تنظیم شود.
استاندار قم با اشاره به توزیع بانکی دستگاهی تسهیلات قرض الحسنه مربوط به ایجاد و توسعه مشاغل خانگی، از اختصاص 200 میلیارد ریال به استان قم در این زمینه خبر داد و افزود: باید مکانیزمهای لازم برای شناسایی و ثبت نام متقاضیان واقعی ایجاد اشتغال در این حوزه و توزیع مناسب آن در بین گروه های هدف پیش بینی شود.
موسی پور توجه به خدمات حمایتی کارگران را امری مهم و ضروری دانست و افزود: بحث پوشش بیمهای کارگران و افزایش سهمیه استان در این حوزه، باید به جد از سوی دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم بروزرسانی آمار اشتغال ایجاد شده توسط دستگاهها گفت: دستگاههای استان باید به صورت مستمر به سامانه ملی رصد اشتغال ورود داشته و اطلاعات مشاغل ایجاد شده را ثبت نمایند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش موثر کارآفرینان در ایجاد و رونق کسب و کار و کمک به حل معضل بیکاری، بر لزوم حمایت و توجه هر چه بیشتر به این قشر خلاق به عنوان محور اصلی تولید و اشتغال و فراهم شدن زمینه تشکیل تشکل کارآفرینان استان تاکید کرد.
حجت الاسلام موسیپور با اشاره به تعهد استان برای ایجاد 40 هزار شغل در سال جاری گفت: دستگاهها باید برای تحقق این مهم برنامه ریزی و تلاش ویژهای را داشته باشند.
وی افزود: لازم است دبیرخانه کارگروه اشتغال استان، عملکرد و میزان اشتغالزایی دستگاهها در طول مدت زمان سپری شده از سال را بررسی و گزارش نماید.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به توزیع بانکی دستگاهی تسهیلات قرض الحسنه مربوط به ایجاد و توسعه مشاغل خانگی، از اختصاص 200 میلیارد ریال به استان قم در این زمینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسیپور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور اعضای این کارگروه در تالار امام رضا استانداری برگزار شد طی سخنانی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در قالب این 13 سیاست، اصول و محورهای سیاست گذاری کشور در حوزههای مختلف اشتغال و کسب و کار احصاء و تکلیف دستگاههای اجرایی در این زمینه به خوبی روشن شده است.
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