بررسی آلودگیهای زیست محیطی دو طبقه شدن اتوبان صدر نیایش در شورا

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر با اشاره به دیدار اعضای شورایاری منطقه اجرای پروژه صدر گفت: هفته گذشته شورایاری های این محله در خصوص مشکلات دو طبقه شدن این بزرگراه و مشکلات زیست محیطی وآلودگی های صوتی که پس از بهره برداری از این پروژه برای ساکنان این منطقه ایجاد می شود به شورای شهر آمدند که با بررسی های انجام شده پاسخ سئوالات آنها داده شد ولی برای احترام به افکار عمومی شهروندان جا دارد با حضور نمایندگان معاونت عمرانی ابهامات این پروژه برای شهروندان توضیح داده شود.

وی ادامه داد: یکی از امتیازات پروژه صدر نیایش حذف کابل های فشار قوی از این منطقه است. همچنین مطالعات فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی این پروژه برای قانع شدن شهروندان در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

حمزه شکیب نیز با اشاره به نحوه به تصویب رسیدن این پروژه عمرانی گفت: برای آنکه با احداث تونل نیایش بار ترافیکی صدر افزوده نشود پیشنهاد شد بار اضافه ترافیکی توسط پروژه دیگری جابه جا شود.

وی ادامه داد: تعریض بزرگراه صدر یکی از این پیشنهادات بود که به دلیل هزینه سرسام آور رد شد. از میان پیشنهاد حفر تونل و دوطبقه کردن بزرگراه مطالعات علمی و فنی گزینه دو طبقه کردن را توجیه می کرد.

چمران نیز گفت: برای این پروژه 12 طرح آورده شد که شهرداری دو طبقه کردن را از لحاظ اقتصادی و سرعت عمل مناسب تر می دانست.

همچنین برای کاهش آلودگی صوتی دیوارهای صوتی ایجاد می شود که اشراف خودروهای گذری نیز به این خانه ها کمتر شود.

معصومه ابتکار نیز با بیان اینکه کمیته محیط زیست مشکلات آلودگی هوا و آلودگی صوتی در این منطقه را مورد بررسی قرار داده است، گفت: بهتر است توجیهات و گزارشات و مطالعات این طرح در اختیار شهروندان قرار بگیرد

در ادامه این جلسه گزارش حسابرسی قانونی در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه 8 تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این منطقه احداث مجتمع شهید توحیدی توسط شهرداری دچار زیان مالی شده بود که خسرو دانشجو با بیان اینکه سرمایه های شهرداری نباید به حراج گذاشته شود، گفت: از این مدل پروژه ها در شهرداری کم نیست. اگر بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد مشکلی در رابطه با ضرر و زیان نداریم اما شهرداری وقتی به تنهایی در این پروژه ها حضور دارد دچار ضرر و زیان می شود.