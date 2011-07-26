حسینی: این سفرها دستاوردی برای تئاتر ایران ندارد

محسن حسینی درباره دستاوردهای سفرهایی که توسط مدیران و مسئولان تئاتری به جشنواره‌های معتبر تئاتری نظیر آوینیون صورت می‌گیرد به خبرنگار مهر گفت: در وحله اول بهتر این است که هنرمندانی امروزی که با تئاتر روز جهان آشنا هستند در این سفرها حضور داشته باشند. متأسفانه تا به حال راه‌آورد این سفرها را در مقاله‌ای علمی نداشته‌ایم و هیچگاه این اقدامات مشکلی از مشکلات تئاتر ما را برطرف نکرده‌اند.



وی ادامه داد: تئاتر ما نیازمند آکادمی و کارهای شاخصی است که باید در آن اجرا شوند. ما نهایت کاری که کرده‌ایم دعوت از پیتر اشتاین بوده تا در جشنواره تئاتر فجر نمایشنامه خوانی کند. یا در جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی نمایشی را با نام کابوکی دعوت کرده‌ایم که فاصله بسیار زیادی با کابوکی دارد.



این بازیگر و کارگردان تئاتر تأکید کرد: ما نیازمند گروه‌های کارشناسی برجسته و آشنا به تئاتر روزها جهان هستیم تا آثاری را برای اجرا در ایران انتخاب کنند که باعث آشنایی جوانان ما با آثار شاخص شوند. تئاتر ما با اینگونه سفرها و اقدامات رو به جلو نمی‌رود. تجربه گرایان ورزیده‌ای که در تئاتر جهان هستند باید توسط گروهی کارشناس خبره دعوت شوند.



حسینی اینگونه سفرهای انجام شده توسط مدیران و مسئولان تئاتری را سفرهایی تفریحی دانست که تأثیری برای تئاتر ایران ندارد. وی تصریح کرد: سراب روند توسعه تئاتر ایران را به رخ ما نکشند چون تا به حال از اینگونه سفرها و اتفاقات در تئاتر ما اتفاقی رخ نداده است. ما اگر از هنرمندان شاخص برای اجرای تئاتر در ایران دعوت کنیم کار تأثیرگذاری انجام داده‌ایم. این سفرها بیشتر برای آیین دوست‌یابی است.