ارتقا کیفیت برنامه ها ی قرآنی در کرمانشاه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی درمراسم تودیع و معارفه مدیر دارالقرآن اداره کل تبلیغات استان کرمانشاه که با حضور جمعی از مدیران موسسات قرآنی کرمانشاه در سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انتظار می رود مدیران مراکز و موسسات همانطور که با مسئول قبلی دارالقرآن همکاری داشتند با مسئول جدید هماهنگی کامل داشته باشند تا شاهد تحولات خوب و مثبتی در آینده باشیم کما اینکه در گذشته شاهد اقدامات شایسته و چشمگیری بودیم.

در ادامه اسمعیل ابراهیمی مسئول جدید درالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از مسئولین مراکز و موسسات قرآنی مردمی خواست در جهت جذب جوانان و نوجوانان به برنامه های قرآنی و گسترش و توسعه معارف قرآنی تلاش کنند.

ابراهیمی ساماندهی، هدایت، نظارت و حمایت از برنامه های قرآنی را رسالت تبلیغات اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: دارالقرآن الکریم کرمانشاه تمام توان و تلاش خود را جهت توسعه و گسترش معارف قرآنی در سطح استان بکار خواهد بست و این مهم تنها با همکاری و همدلی همه موسسات قرآنی مردمی میسر خواهد شد.

در پایان این جلسه از زحمات پنجساله محمد بیات تقدیر شد.