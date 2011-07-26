اعتبارات ایلام در طرحهای تاثیرگذار صرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در شهرستان آبدانان اظهار داشت: تغییراتی در روش توزیع اعتبارات و نوع نگاه به بودجه ریزی و توزیع اعتبار براساس برنامه توسعه پنجم صورت گرفته که حذف تمرکز از استان است.

وی اظهار داشت: شورای برنامه ریزی استان سقف اعتبارات شهرستان را تعیین کرده و این توزیع اعتبارات بین پروژه های عمرانی برعهده کمیته برنامه ریزی شهرستان گذاشته است .

وی افزود: این نوع نگاه، تمرکز زدایی از سطوح مدیریتی استانی به شهرستان اگر چـه بـا مسائل و مشکلاتی مواجه است لیکن تلاش می شود اعتباری که در اختیار شورای برنامه ریزی و به تبع آن دراختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار می گیرد جایی سوق داده شود که بیشترین تأثیر را دارد .

کرمی معاون امور عمرانی استانداری نیز گفت: در توجه به زیرساختهای توسعه در کشور واستان آنچه که نیاز است و بودجه ها را عملیاتی می کند تقسیم اعتبارات براساس شاخصها است .

وی افزود: یکی از اولویتهای شهرستان بحث احداث و اجرای شبکه فاضلاب است که لازمه آن مطالعه در این زمینه است .