اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، شناگران قم با کسب رتبه دوازدهم به کار خود در رقابت‌ شنا رده‌های سنی کشور پایان دادند.



مسابقات شنای قهرمانی کشور رده های سنی 17 - 18 سال با شرکت مدعیان از سراسر کشور برگزار شد که در آن شناگران رده‌های سنی مختلف از قم نیز حضور داشتند که در نهایت تیم قم در رده سنی عموم موفق به کسب 51 امتیاز و رتبه دوازدهم شد.



این در حالی است که رقابـت‌ها رده سنی عموم با شرکت تیم های خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی، تهران، مرکزی، زنجان، بوشهر، کرمانشاه، قم، گیلان، سیستان و بلوچستان و لرستان برگزار شد، با قهرمانی تیم خراسان رضوی در گروه سنی عموم و تیم فارس در این گروه سنی به پایان رسید.



معرفی برترین های تنیس رده سنی نوجوانان قم



چهره نفرات برتر مسابقات تنیس قهرمانی استان قم در رده سنی نوجوانان با برگزاری پیکارهای این رده سنی مشخص شد.



رقابت های تنیس قهرمانی استان قم با شرکت تنیس ‌بازان رده سنی زیر 14 سال که تعداد آنها 28 تنیس‌باز بود، در زمین‌های تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم به انجام رسید و با معرفی افراد اول تا سوم مشترک به پایان رسید.



در این دوره از مسابقات که به صورت انفرادی به انجام رسید، امین موسوی موفق به کسب جایگاه نخست رقابت‌ها شد، امیرحسین بادی عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی را کسب کرد و مقام سوم به صورت مشترک به محمد ستاری و امیرحسین رضازاده رسید تا بدین ترتیب پیکارهای تنیس قهرمانی رده سنی زیر 14 سال قم با معرفی نفراتر قهرمان و نایب قهرمان و همچنین سوم مشترک خود را بشناسد.



برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور در قم



رقابت‌های کاراته قهرمانی کشور از پنجشنبه این هفته در قم برگزار می‌شود.



این نهمین دوره پیکارهای مسابقات سبک شیوتوریوی قهرمانی کشور است که از صبح روز پنجشنبه ششم مرداد به مدت دو روز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در رده های سنی مختلف برگزار می‌شود.



سبک‌های مختلفی در کاراته کشور فعالیت می‌کنند که قم به عنوان یکی از استان‌های موفق در رشته ورزشی کاراته در این سبک‌ها دارای ورزشکاران مختلفی است که در عرصه قهرمانی موفقیت‌های چشمگیری نیز به دست آورده‌اند.

