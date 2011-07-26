مشکل آب روستای شورماهی دهلران حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده از اعتبارات هشت میلیارد آب و فضلاب روستایی شهرستان دهلران در سالجاری خبرداد و گفت: این اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب شرب، تعمیرات و نگهداری شبکه های آب شرب روستایی و خطوط انتقال آب و اجرای پروژه های آب شرب روستایی هزینه می شود .

وی افزود: آبرسانی به روستای شورماهی در بخش مرکزی دهلران نیز به سرعت در حال انجام است وکار بیش از 12 کیلومتر از مسیر 15کیلومتری آبرسانی به این روستا انجام شده است وسه کیلومتر باقی مانده نیز در سال 90 انجام و به بهره برداری می رسد .

وی بر اصلاح شبکه ها و ساخت مخازن آب روستایی تأکید و خاطر نشان کرد: باید تأمین آب شرب روستای فرخ آباد با توجه به طرح جابجایی و نقل مکان در آینده به محل جدید در سال جاری از محل اعتبارات خشکسالی پیگیری شود .

فرماندار دهلران در ادامه با تأکید بر توسعه و بازسازی شبکه های آب شرب داخلی روستاهای علی آباد بزرگ و کوچک در بخش زرین آباد از آغاز عملیات اجرایی آب رسانی به روستای گوراب بالا در بخش زرین آباد خبرداد و گفت: کار ساخت مخزن بتونی 200 مترمکعبی، شبکه توزیع و لوله کشی داخل روستا با اعتباری بالغ بر 940میلیون ریال به پیمانکار واگذار شده است .