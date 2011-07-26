به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان عدالتخواه سراسر کشور روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی‌های موجود در نظام سلامت و عدم پاسخگویی بودن مسئولان وزارت بهداشت می خوانند ، مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراض آمیزی برگزار خواهند کرد.

دانشجویان عدالتخواه یک ماه پیش با ارسال نامه ای به مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وی خواسته بودند تا در راستای عمل به وظیفه پاسخگویی خود با حضور در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی به سئوالات دانشجویان پاسخ دهد اما وی تاکون پاسخی به این درخواست دانشجویان نداده است ، از این رو دانشجویان عدالتخواه صبح فردا تجمع اعتراض آمیزی برگزار خواهند کرد تا از این طریق پیام خود را به وزیر بهداشت اعلام کنند.