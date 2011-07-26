برگزاری جشن گواهینامه اصالت صنایع دستی برای 30 صنعتگر اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ادیب با اعلام این خبر افزود: دفتر منطقهای یونسکو در تهران گواهینامه نشان مرغوبیت آثار صنایعدستی را برای صنعتگران برتر داوریهای سال 2010 صادر کرده است.
وی اظهار داشت: در داوریهای سال 2010 منطقه آسیای میانه، 65 اثر صنایعدستی ایران مهر اصالت نشان برتری و کیفیت دریافت کردند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: از مجموع نشانهایی که به هنرمندان صنایعدستی کشور اختصاص یافت، سهم صنعتگران اصفهانی 30 نشان برتری و کیفیت بوده است.
وی اضافه کرد: صدور گواهینامه نشان مرغوبیت برای صنعتگران برگزیده مدتی پس از برگزاری داوریها صورت میگیرد ضمن اینکه گواهینامه داوریهای سال 2010 در روزهای اخیر به دست معاونت صنایعدستی اصفهان رسیده است.
ادیب با اشاره به اینکه گواهینامه نشان مرغوبیت آثار صنایعدستی تصویری از اصل اثر را به نمایش میگذارد، گفت: مشخصات کامل اثر و سازنده آن نیز در قالب این گواهینامه ارائه شده است.
وی بیان داشت: همچنین گواهینامه نشان مرغوبیت آثار صنایعدستی تصویری از اصل اثر را به نمایش میگذارد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری آیین اعطای این گواهینامهها در این استان خبر داد و گفت: در تلاش برای تقدیر از این صنعتگران در مراسم ثبت جهانی باغ موزه چهلستون هستیم.
ادیب تاکید کرد: معیارهای اولیه یونسکو برای اعطای نشان اصالت، حفظ اصالت و ریشههای فرهنگی، نوآوری و خلاقیت، قابلیت ایجاد بازار و کسب و پیشه، سازگاری با محیط زیست و عدالت محوری است.
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