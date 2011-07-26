آغاز لیگ ترکیه به دلیل فساد مالی یک ماه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمت علی آیدینلار، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، گفت که رقابت های سوپرلیگ فوتبال ترکیه از نهم سپتامبر (18 شهریور) آغاز خواهد شد و لیگ دسته یک این کشور نیز با یک روز تاخیر برگزار می شود.

30 نفر از دست اندرکاران فوتبال ترکیه در این ماه به دلیل دست داشتن در زد و بندهای مالی، دستگیر و زندانی شدند. عزیز ییلدریم، رئیس باشگاه فنرباغچه، از اصلی ترین متهمان پرونده فساد مالی به شمار می آید. افراد دستگیر شده متهم هستند که در نتیجه 19 مسابقه دست داشته اند تا آنجا که از طریق تفاضل گل، ترابوزان اسپور را از قهرمانی انداخته اند.

بر پایه گزارش آژانس خبری آناتولی، تیم فوتبال بشیکتاش اوایل این ماه جام قهرمانی برندگان جام ترکیه را به فدراسیون فوتبال این کشور بازگرداند تا تحقیقات در این خصوص کامل شود.