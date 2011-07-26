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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

الصباح اعلام کرد:

عقب نشینی 10 هزار آمریکایی از عراق/ خروج بدون پوشش خبری

عقب نشینی 10 هزار آمریکایی از عراق/ خروج بدون پوشش خبری

یک روزنامه عراقی از آغاز طرح عقب نشینی 10 هزار نیروهای آمریکایی از عراق از ماه آتی میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الصباح چاپ عراق اعلام کرد که آمریکا در راستای طرح خروج کامل از عراق از ماه آتی بیش از 10 هزار نظامی خود را از این کشور خارج می کند.

بنا بر اعلام منابع خبری، روند عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق آرام و بدون پوشش خبری انجام خواهد شد. خروج این نیروها طبق جدول زمانی و توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن صورت می گیرد و ارتباطی به مذاکرات مقامات عراق درباره تمدید این توافقنامه ندارد.

در حال حاضر حدود 47 هزار نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند که اغلب آنها وظیفه آموزش و تجهیز نیروهای عراقی را برعهده دارند اما با این حال نظامیان آمریکایی در عملیاتی که ادعا می کنند مبارزه با تروریسم است شرکت می کنند.

طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن که در سال 2008 میان دو کشور به امضا رسید نیروهای آمریکایی باید تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.
 

کد مطلب 1367806

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