اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده فدراسیون اسکواش کشور میزبانی یزد در برگزاری مسابقات اسکواش زیر 19 سال قهرمانی کشور را رضایت بخش عنوان کرد.

آناهیتا پورجهانگیر نماینده فدراسیون اسکواش در حاشیه اختتامیه مسابقات اسکواش قهرمانی زیر 19 سال کشور گفت: استان یزد مسابقات قهرمانی کشور را به خوبی میزبانی کرد و برنامه ریزی منظم و منسجم هیئت اسکواش یزد ستودنی است.

وی به سطح بالای بازی ها اشاره و تصریح کرد: مسابقات امسال از نظر کمی و کیفی از سال گذشته رشد چشمگیری داشته و تمامی تیم ها با بهترین اسکواش بازان خود در این مسابقات حاضر شدند.

مسابقات اسکواش زیر 19 سال بانوان کشور از 31 تیر ماه به مدت چهار روز و با حضور 12 تیم به میزبانی استان یزد برگزار شد.

صعود کوهنوردان شهرستان خاتم به غار خانه خدا

اعضا تیم هیئت کوهنوردی آقایان و بانوان شهرستان خاتم به غار خانه خدا با ارتفاع دو هزار و 600 متر صعود کردند.

تیم هیئت کوهنوردی آقایان و بانوان شهرستان خاتم با حضور 38 نفر با پیمودن مسیر دو هزار و 600 متری از غار خانه خدا در بوروئیه هرات بازدید کردند.

حضور ژیمناستیک کاران نونهال یزدی در طرح ملی استعداد یابی

ژیمناستیک کاران نونهال یزدی در طرح ملی استعدادیابی ایروبیک ژیمناستیک کشور حضور یافتند.

محمد رضا علی حسینی، احسان ساجدی و امیرحسین دهقان چناری اعضا تیم ژیمناستیک نونهالان یزد با مربیگری ابوالفضل یاوری در طرح ملی استعدادیابی ایروبیک ژیمناستیک کشور حضور یافتند.

طرح ملی استعدادیابی ایروبیک ژیمناستیک از یکم مرداد ماه شروع شده و به مدت پنج روز ادامه دارد.

تیم یزد قهرمان مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان

تیم بانوان یزد در مسابقات تیمی شمشیربازی قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در اسلحه "سابر" به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم شمشیربازی بانوان نوجوان یزد در اسلحه" سابر" بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم گیلان مقام دوم را از آن خود کرد.

تیم های اصفهان و تهران هم به طور مشترک سوم شدند. در اسلحه" اپه" هم پس از آذربایجان غربی تیم یزد دوم شد و تیم های چهار محال بختیاری و گیلان مقام های سوم مشترک را کسب کردند.

با احتساب امتیاز تیم ها در مجموع سه اسلحه و در دو بخش تیمی و انفرادی تیم های آذربایجان غربی ، یزد و گیلان به ترتیب توانستند عنوان های اول تا سوم را از آن خود کنند.

این رقابت ها با حضور 13 تیم در اسلحه" فلوره"، 9 تیم در اسلحه" اپه" و هفت تیم در اسلحه" سابر" در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه برگزار شد.