اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، با استقبال قاریان مهریزی و به همت اداره تبلیغات اسلامی دوره قرائت سطح سه قرآن کریم در شهرستان شروع به کار کرد.

به پیشنهاد جامعه قرآنی و موسسات شهرستان دوره آموزش قرائت تخصصی سطح سه ازسوی کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز مختص برادران متقاضی بصورت تشکیل دو روز کلاس آموزشی درهفته کارخود را آغاز کرد.

برگزاری 45 کلاس طرح نهضت قرآن آموزی در شهرستان میبد

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد در تابستان سال جاری با همکاری چهار مؤسسه و پنج خانه قرآنی روستایی تحت پوشش خود اقدام به برپائی 45 کلاس آموزش قرآن کریم در قالب طرح نهضت قرآن آموزی کرده است.

محمد رضا دهقانی کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد اظهار داشت: این طرح در قالب کلاسهای آموزش قرائت قرآن کریم سطوح یک و دو همچنین آموزش مفاهیم قرآن کریم است.

وی افزود: در این کلاسها 945 نفر از خواهران و برادران به امر آموزش کلام وحی مشغولند که در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمونهای پایانی، گواهی قبولی به آنان اعطا می شود.

برگزاری گردهمائی استانی روحانیون با عنوان "هادیان طریق حق" در یزد

به همت معاونت فرهنگی و امور مبلیغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گردهمائی هادیان طریق حق در یزد برگزار می شود.

حجت الاسلام علی کارگر ضمن اعلام خبر افزود: طبق سنت سال های گذشته در آستانه ماه ضیافت الله گردهمائی ائمه جمعه و جماعات، مبلغین و مبلغات استان یزد در روز شنبه هشتم مرداد ماه سال 90 در محل مسجد روضه محمدیه و با عنوان هادیان طریق حق با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان از روحانیون استان دعوت کرد تا در این گردهمائی شرکت کنند.

بازدید رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفت از کلاس نهضت قرآن آموزی شهرک بهاران

حجت الاسلام متوسل رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت از کلاس قرآن این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفت، مسئول کانون قرآن این اداره و مدیر موسسه قرآنی صافات انجام شد حجت الاسلام محمد علی متوسل گفت: این بازدید ها به منظور بررسی کیفیت کلاسهای نهضت قرآن آموزی در سطح شهرستان و ترغیب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به این کلاسها انجام می شود.

یس اداره تبلیغات اسلامی خطاب به قرآن آموزان گفت: شما امیدهای این کشور و امید والدین خود هستید و باید با تربیت قرآنی همراه با تلاش و کوشش آینده ای روشن داشته باشید.

وی با اشاره به وجود سیزده آیه از قرآن در رابطه با حجاب نکاتی راجع به حیا و عفت متذکر شد و همچنین احکامی در رابطه با وضو بیان کرد.