به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های "ننه نقلی" پرویز صبری، "راز آفرینش" (پروانگی) قاسم جعفری، "سرخابی" محمد آهنگرانی فراهانی، "سبب من" بهرام بهرامیان، "بازنشسته ها" محسن ربیعی، "بیداری" فرزاد موتمن، "سه و نیم" نقی نعمتی، "شش و بش" بهمن گودرزی، "آخرین سرقت" پدرام علیزاده، "به امید دیدار" محمد رسول اف، "آمین خواهیم گفت" سامان سالور، "پذیرایی ساده" مانی حقیقی، "دزدان خیابان جردن" وحید اسلامی، "فیلادلفی" اسماعیل رحیم پور و سید مجتبی اسدی پور، "انسان ها" محسن توکلی، "پنهان" مهدی رحمانی، "یک عاشقانه ساده" سامان مقدم و "ساعت شلوغی" آرش معیریان آماده نمایش هستند.

در مرحله صداگذاری نیز فیلم های "چک" کاظم راست گفتار، "یک سطر واقعیت" علی وزیریان، "برف روی کاج ها" پیمان معادی، "شور شیرین" جواد اردکانی، "زبان مادری" قربان محمد پور، "مادر پاییزی" سیروس رنجبر، "میگرن" مانلی شجاعی، "دوازده صندلی" اسماعیل براری، "رهاتر از دریا" حمید طالقانی و "خرس" خسرو معصومی قرار دارند.



فیلم های "در انتظار معجزه" رسول صدرعاملی، "توقف کوتاه" ابوالفضل جلیلی، "تهران 1500" بهرام عظیمی، "بوسیدن روی ماه" همایون اسعدیان، "سلام بر فرشتگان" فرزاد اژدری، "ملکه" محمد علی باشه آهنگر، "من همسرش هستم" مصطفی شایسته، "روز رستاخیز" احمدرضا درویش، "آزاد راه" عباس رافعی، "بغض" رضا درمیشیان، "گیرنده"مهرداد غفارزاده، "تو و من" اصغر بانک، "بزن بریم بهشت" مصطفی کیایی و "لالایی" منیژه حکمت و در مرحله تدوین هستند.



فیلم‌های مرحله فیلمبرداری عبارتند از: "هیچ کس فرشته نیست" رضا عطاران، "قلاده‌های طلا" ابوالقاسم طالبی، "حماسه روزبه" علی نوری اسکویی، "بانویی از ماه" مجید و حمید آقا گلیان، "پرواز بادبادک ها" علی قوی تن، "رویای کاظم"علی و حمید شاه حاتمی و "گشت ارشاد" سعید سهیلی.



همچنین 54 پروژه در مرحله پیش از تولید به سر می‌برند که از این میان 24 پروژه بیش از 50 درصد این مرحله را گذرانده‌اند.