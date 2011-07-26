فاز اول مرمت روستای تاریخی قهی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری‌پور با اعلام این خبر افزود: بافت تاریخی روستای قهی مربوط به دوره قاجاریه است که مقرر شده پس از مرمت به بافت گردشگری تبدیل شود.

وی شرح عملیات اجرایی برای مرمت این بافت تاریخی را شامل کندن آسفالت، خاکبرداری برای زیرسازی، زیرسازی بستر سنگ فرش، سنگ فرش با ملات گل‌آهک، اندود کاهگل سطوح بدنه بافت و پی‌بندی دیوارهای فرسوده دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: میزان اعتبارات اختصاص یافته برای مرمت این بافت تاریخی 163 میلیون و 480 هزار ریال از محل اعتبارات استانی است.

وی با اشاره به اینکه بافت روستای تاریخی قهی به شماره ملی 13600 ثبت شده است، تصریح کرد: روستای تاریخی قهی در استان اصفهان و در بخش جلگه قرار دارد.

حیدری‌پور اضافه کرد: قهی در 11 کیلومتری جنوب غرب کوهپایه، هفت کیلومتری غرب هرند و 75 کیلومتری باتلاق گاوخونی (پایان زاینده‌رود) واقع شده است.

وی بیان داشت: تاریخ بنای قهی به سده‌های قبل از اسلام می‌رسد ضمن اینکه مسجد جامع قهی با چهار طاقی اولیه آن که بافت و ساخت ساسانی دارد گواه این ادعاست.