به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی محمد نجار امروز سه شنبه در جلسه بررسی امنیت اجتماعی کشور در خصوص طرح امنیت اجتماعی گفت: قریب به 2 سال از حضور من در وزارت کشور می گذرد و در این سالها دستاوردهای به دست آمده در سایه مجلس و دستگاه های امنیتی بوده است.

وی افزود: امنیت از مطالبات به حق مردم است و پیشرفت و توسعه در هر کشور موکول به امنیت است.

نجار با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی سال ها تلاش کردند تا جمهوری اسلامی ایران را نا امن جلوه دهند، اظهار داشت: وزارت کشور در راستای وظیفه قانونی خود تلاش کرده تا اصل امنیت در پیکر جامعه نهادینه شود.

وی افزود: پیگیری و مجازات مجرمان بر عهده قوه قضائیه است، نیروی انتظامی نیز ضابط قوه قضائیه است.

وی تاکید کرد: مهمترین رکن در برخورد با نا امنی ها، هماهنگی و وحدت رویه دستگاه ها است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور جلساتی را با قوای سه گانه داشته است، گفت: برخورد با عوامل فتنه 88، دستگیری ریگی و دستگیری عوامل ترور شهید علیمحمدی را از مهمترین اقدامات شورای امنیت کشور دانست که موجب خشنودی مقام معظم رهبری شده است.

نجار با اشاره به مرزهای طولانی ایران تصریح کرد: افغانستان و عراق از عوامل ایجاد ناامنی در کشور هستند که قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، ترویج افکار وهابیت از توطئه های آمریکا است که در آن مستقر است .

وی افزود: شورای امنیت دیپلماسی امنیتی را بهترین راهکار دانسته و در این راستا قراردادهای امنیتی با کشورهای همسایه بیشتر شده است که در ارتقاء امنیت کشور موثر است.

وزیر کشور امنیت بالای کشور را نشانگر تلاش دستگاه های امنیتی دانست و گفت: سازمان های امنیتی نظام سلطه برای مقابله با جمهوری اسلامی همواره دست به توطئه های پیچیده ای زده اند و تمام توان خود را برای نا امن جلوه دادن کشور به کار می برند.

وزیر کشور تاکید کرد: غرب از طریق شبکه های اینترنتی فیسبوک و توئیتر در صدد ایجاد بی اخلاقی است که دستگاه های امنیتی باید با آن برخورد کنند.

نجار به وقایع اخیر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: وقایع اخیر زیبنده کشور نبود اما عوامل آن در سریع ترین زمان دستگیر شدند.

وی افزود: هیچ ارتباطی میان این اتفاقات نبوده و فقر فرهنگی، حاشیه نشینی و اعتیاد عوامل اصلی این اتفاقات بوده است.

نجار بیان کرد: در آخرین جلسه شورای امنیت وزارت کشور تدابیر مهمی برای تامین امنیت اجتماعی کشور اندیشیده شد.

وی با بیان اینکه شورای امنیت کشور در این راستا 33 جلسه با 497 مصوبه داشته است، گفت: از جمله اقداماتی که در این شورا به تصویب رسیده، مدیریت وقایع و رویدادها، حفاظت از جان دانشمندان، بررسی مشکلات شرکت های اقماری و امنیت مرز بوده است.

نجار با بیان اینکه 3 میلیون تبعه افغانی در کشور وجود دارند که از امکانات کشور بهره مند می شود، گفت: بیشترین جرم آنها مربوط به مواد مخدر است و طرح ساماندهی وزارت کشور در راستای ساماندهی افاغنه مهاجر به کشور است.

وی از مجلس خواست با اصلاح قوانین اختیارات نیروی انتظامی را افزایش دهد.

نجار نقش رسانه ها را در القای ناامنی اساسی دانست و گفت: رسانه ها باید به گونه ای عمل کنند که القای ناامنی در کشور نکنند.