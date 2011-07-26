  1. هنر
  2. تئاتر
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

نقد و بررسی نمایش "آقای اشمیت کیه؟" در فرهنگسرای رسانه

نقد و بررسی نمایش "آقای اشمیت کیه؟" در فرهنگسرای رسانه

پنجمین نشست اتاق تئاتر امروز فرهنگسرای رسانه به نقد و بررسی نمایش "آقای اشمیت کیه؟"اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کمدی فرانسوی "آقای اشمیت کیه؟" نوشته‌ سباستین تیری را شهلا حائری به فارسی برگردانده و برای نخستین بار از سوی داود رشیدی با طراحی ایرج رامین فر اجرا می‌شود.

داستان این نمایش درباره‌ی زن و شوهری است که در خانه مشغول غذا خوردن هستند. تلفن زنگ می‌زند، اما آن‌ها تلفن ندارند! عکس‌های منزل عوض شده‌اند، کتاب‌ها نیز همچنین. آن‌ها می‌خواهند از خانه بیرون بروند ولی کلیدِ خانه به قفل نمی‌خورد. پلیس می‌آید. می‌پرسد شما آقای اشمیت هستید؟ ....

پنجمین نشست "اتاق تئاتر امروز "روز شنبه هشتم مردادماه از ساعت 16:30با حضور داود رشیدی کارگردان، سیامک صفری، بهناز جعفری، سروش صحت، احمد ساعتچیان بازیگران نکایش و امین عظیمی و علی شمس به عنوان منتقد برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت شرکت در این مراسم می توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولی عصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه اهدای خون، شماره 28، مراجعه و یا با شماره تلفن 88895605 تماس بگیرند.

کد مطلب 1367821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها