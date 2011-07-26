بلندترین سد خاکی ایران آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه برق آبی گتوند علیا نیز با چهار واحد 250 مگاواتی در فاز اول و چهار واحد دیگر در فاز دوم، سالانه به طور متوسط چهار هزار و 250 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید خواهد کرد.

سد گتوندعلیا پس از سد کرخه دومین مخزن ذخیره آب کشور محسوب می شود. دریاچه این سد نیز می تواند 5.4 میلیارد متر مکعب آب برای مصرف استان خوزستان ذخیره کند ضمن اینکه دریاچه این سد نه تنها بزرگترین دریاچه بر روی رودخانه کارون محسوب می شود بلکه بعد از دریاچه سد کرخه، دومین دریاچه بزرگ سدهای کشور است.



در سد گتوند علیا حدود80 میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده که بیش از 32 میلیون متر مکعب آن عملیات خاکریزی بدنه سد بوده است. طول کل تونل های حفاری شده این طرح نیز بالغ بر 27 کیلومتر است.



مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر اینکه با صدور مجوز سازمان میراث فرهنگی یکی دیگر از پیش نیازهای لازم جهت آغاز فرایند مهم آبگیری طرح فراهم شده، افزود: با توجه به اینکه مرحله اول آبگیری سد تا تراز 140 پیش بینی شده، مرحله اول آبگیری به زودی آغاز می شود.



مراحل ساخت سد گتوند

همچنین مدیر مطالعات و دبیر کمیته آبگیری طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا گفت: پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی طی نامه ای به مجری طرح سد و نیروگاه گتوند علیا، آبگیری این طرح را تا تراز 140 بلامانع اعلام کرد.



آرش محجوب با بیان اینکه با صدور این مجوز، یکی دیگر از پیش نیازهای لازم جهت آغاز فرایند مهم آبگیری طرح فراهم شد، افزود: با توجه به اینکه مرحله نخست آبگیری سد تا تراز 140 پیش بینی شده، پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی آبگیری تا این تراز را بلامانع اعلام کرده است.



وی یادآور شد: با کسب این مجوز، مرحله نخست آبگیری آغاز و پس از یک دوره سه ماهه ضمن حفظ ارتفاع آب مخزن تا تراز 140، عملیات تکمیلی کاوش نیز انجام می شود و با کسب مجوز لازم، مرحله بعدی آبگیری تحقق خواهد یافت.

آثار تاریخی محوطه دریاچه سد گتوند که ممکن است زیر آب برود



مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا در خصوص اقدام های انجام شده در این رابطه گفت: همزمان با عملیات اجرایی طرح سد و نیروگاه گتوند علیا در سال 85، قراردادی با پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی با موضوع بررسیهای باستان شناختی در محدوده مخزن سد و شناسایی محوطه های باستانی منعقد و به دنبال آن در سال 86 این بررسیها آغاز شد و در سال 87 فصل نخست مطالعات نجات بخشی سد گتوندعلیا انجام پذیرفت.



سد گتوند علیا یکی از بزرگترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده است، این سد، در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد، ارتفاع این سد حدود ۱۸۲متر است.



سد گتوند پس از آبگیری، دومین مخزن آبی ایران (پس از کرخه) و بزرگترین مخزن آبی بر روی کارون خواهد شد، این سد در بین سدهای ساخته شده و در دست ساخت بر روی کارون، از همه پائین دست تر قرار دارد.