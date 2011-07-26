به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بهنام احمدپور مدیر رادیوجوان صبح امروز سهشنبه چهارم مردادماه با حضور خبرنگاران در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
احمدپور در این نشست گفت: رادیو جوان برای ماه رمضان برنامه های متنوعی را تهیه و پخش میکند. در مجموع در این ماه 12 هزار دقیقه برنامه داریم. گروههای مختلف این شبکه رادیویی به ویژه گروه اندیشه فعال بودهاند. بیشتر برنامههای ماه رمضان رادیو جوان را گروه اندیشه تهیه کرده است.
مدیر رادیو جوان در ادامه افزود: گروه اندیشه 9 هزار و 915 دقیقه، گروه جامعه 825 دقیقه، گروه فرهنگ 660 دقیقه، گروه ورزش 310 دقیقه و گروه دانش 330 دقیقه برنامه برای ماه رمضان دارند. همچنین باشگاه رادیو جوان در ماه رمضان 30 دقیقه برنامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه سحرگاهی رادیو جوان گفت: برنامه "کسی خواب نماند" سحرگاه از رادیو جوان پخش میشود. این برنامه با نگاه نو و در قالبی متفاوت روی آنتن خواهد رفت و قطعاً مورد توجه شنوندگان قرار میگیرد. همچنین برای اذان ظهر یک ویژه برنامه با عنوان "دوباره سلمان" آماده کردهایم که ساعت 12:45 روی آنتن میرود. استفاده از نام سلمان در این برنامه بهانهای است که به سیره حضرت رسول(ص) بیشتر پرداخت شود. همچنین ویژه برنامه افطار با عنوان "بیتعارف دعوتیم" از رادیو جوان پخش میشود. در این برنامه به سورههای قرآن در قالبی جدید پرداخت میشود. در مجموع فضای نشاط آوری برای شنوندگان خواهد بود.
احمدپور اشاره کرد: برنامه "پیمانه" با موضوع تغذیه در ماه رمضان و بهداشت و سلامت در این ماه ساعت 8:15 صبح پخش میشود. همچنین برنامه کوتاهی با عنوان "اینجا آغاز راه است" با هدف تبیین ارزشهای اخلاقی و تجلی اخلاق در حوزه فرهنگ عمومی ساعت 21:50 به مدت 10 دقیقه پخش میشود. البته باید تاکید کنم ویژه برنامه سحرگاهی رادیو جوان در 15 روز اول ماه رمضان ساعت 3:30 صبح تا 5 صبح پخش میشود و در 15 روز دوم ماه رمضان از ساعت 4 تا 5:30 صبح پخش میشود.
مدیر رادیو جوان با اشاره به ویژه برنامه روز قدس گفت: این ویژه برنامه تولید گروه جامعه خواهد بود و راهپیمایی مردم در این روز از ساعت 9 تا 12:30 ظهر پوشش داده می شود. همچنین شبهای قدر از ساعت 22 تا 2 بامداد ویژه برنامه خوبی خواهیم داشت. گروه ورزش برای ایام ماه رمضان دو ویژه برنامه آماده کرده است. ویژه برنامه "رسم جوانمردی" به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) روی آنتن میرود. علاوه بر آن ویژه برنامه عید سعید فطر از ساعت 6:30 صبح تا 22 ادامه خواهد داشت. همچنین در ایام ماه رمضان تلاوت قرآن کریم از ساعت 5:30 تا 6:30صبح خواهیم داشت. برخی از برنامههای روتین رادیو جوان شامل آیتمهای متنوعی ویژه ماه رمضان خواهند داشت. علاوه بر آن سخنرانی های قدیمی نیز پخش می شود.
وی افزود: برنامه "جوانی دربست" با نام "دربست رستگاری" و برنامه "کافه رادیو" با نام "عاشقانه با ماه رمضان" در این ایام پخش خواهند ش. همچنین برنامه " آبیتر از سپید" به معرفی شاعرها می پردازد و برنامه "صدای کاغذی" کتابهایی که ویژه ماه رمضان چاپ شدهاند را معرفی میکند. برنامه "یک سبد ترانه" نیز موسیقی و نغمههای آیینی- سنتی را پخش میکند.
احمدپور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره نمایشهای رادیویی در این شبکه ویژه ماه رمضان گفت: نمایشهای ماه رمضان را اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برای ما تولید کردهاند و هر شب ساعت 23:30 تا 12 بامداد پخش میشود. البته دیگر برنامههای رادیو جوان آیتمهای نمایشی هم خواهند داشت. در مجموع تلاش میکنیم برنامه ها در ماه رمضان ریتم مناسبی داشته باشد.
شهره خوشنویس مدیر طرح و برنامه رادیو جوان اشاره کرد: در رادیو جوان کارگروههایی داریم که قبل از ماه رمضان کلید واژههایی همچون مهمانی، برکت، شیطان، شبهای قدر، شهادت، اسماء الهی و ... برای برنامه سازان مشخص کردهاند تا در برنامههای این ایام به این واژهها بپردازند.
دانش صبحخیز مدیر گروه جوان و اندیشه گفت: برنامه ویژه اذان با عنوان "دوباره سلمان" برای شنوندگان تنوع زیادی خواهد داشت در این برنامه به مفاهیم قرآن خواهیم پرداخت. همچنین هنرمندانی که به سفر حج رفتهاند برداشتهایشان را خواهند گفت. این برنامه "دوباره سلمان" شامل آیتمهای ویژهای است که امیدواریم مورد رضایت شنوندگان قرار بگیرد. برنامه افطار نیز برای شنوندگان جذابیت زیادی خواهد داشت. در یکی از آیتمها یکی از روحانیون هر روز مسافری را سوار ماشینش میکند و درباره مفاهیم قرآن صحبت میکند. صدای ضبط شده این گفتگو در ویژه برنامه افطار پخش میشود.
صبح خیز در ادامه نشست با اشاره به برنامه شبهای قدر گفت: در برنامه شبهای قدر سعی می کنیم فضای روحانی این شبها را به شنوندگان منتقل کنیم. امیدواریم تلاش همکارانمان در رادیو جوان مورد رضایت مردم قرار بگیرد.
احمدپور در پایان نشست گفت: شبکه جوان از چند ماه قبل برای ماه رمضان برنامه ریزی کرد تا برنامه های متنوعی پخش کنیم. همچنین برنامهای رادیو جوان در نیمه دوم سال متنوعتر خواهد شد و برنامه های خاصی خواهیم داشت که در آینده توضیحات لازم داده میشود.
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