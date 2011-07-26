رقابتهای تنیس تبریز به مرحله یک هشتم نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول رقابتهای تنیس بین المللی جام انقلاب تبریز پس از برگزاری 16 رقابت پایان یافت تا چهره 16 تنیسور راه یافته به یک هشتم نهایی رقابتهای بین المللی تنیس جوانان جام انقلاب تبریز مشخص شود.

پس از برگزاری 16 رقابت کیارش سوری از ایران، الکساندر داولیاندیز از گرجستان، جم هیزلیالپ از ترکیه، میخائیل خمیداشولی از گرجستان، جمشید ایلمرادوف از ترکمنستان، لوکا پیلپانی از گرجستان، اورای جزیک از ترکیه، الکساندر ترنتیو از روسیه، امیروالا معدنچی از ایران، پاول واشکادیو از گرجستان، شایان مهدیزاده از ایران، مرت آدانلی از ترکیه، گلان اوا حیدری از آلمان، امیر علی صدقی نسب از ایران، سینان تونا از ترکیه و رود مهتاش از کانادا به جمع 16 تنیسور راه یافتند.

در دور اول رقابتها در مهمترین دیدار کیارش سوری با رنکینگ یک در این گروه تنها تنیسور آذربایجان شرقی امین آشوری از تبریز را برد.

مرحله یک هشتم نهایی رقابتها امروز سه شنبه چهار مرداد ماه در زمینهای تنیس مجموعه شهید خیابانی تبریز در حالی برگزار می شود که تنیسورهای خارجی و ایرانی جالی سخت برای صعود به هشت تنیسور برتر خواهند داشت.

این رقابتها بصورت تک حذفی و در بازی دو گیم از سه گیم خواهد بود.

طبق برنامه سرداور و نماینده فدراسیون جهانی تنیس امیروالا معدنچی از ایران با الکساندر ترنتیو از روسیه، لوکا پیلپانی از گرجستان با اورای جز یک از ترکیه، الکساندر داولیاندیز از گرجستان با جم هیزلیالپ از ترکیه، میخائیل خمیداشولی از گرجستان با شایان مهدیزاده از ایران پیکار می کنند.

در روز سوم رقابتها چهار مرداد ماه در دور دوم 16 تنیسور، در روز چهارم رقابتها پنج مرداد ماه یک چهارم نهایی، در روز پنجم رقابتها شش مرداد ماه دور نیمه نهایی و رقابتهای دوبل و روز ششم رقابتها هفت مرداد ماه رده بندی و فینال رقابتها در بخش انفرادی و دوبل برگزار خواهد شد.

رقابتهای دوبل تنیس بین المللی جام انقلاب تبریز از بعد از ظهر سه شنبه چهار مرداد ماه آغاز می شود.

در رقابتهای دوبل 28 تنیسور در قالب 14 تیم در کنار رقابتهای انفرادی پیکار خواهند کرد.

بر اساس برنامه امیر والا معدنچی و کیارش سوری از ایران در دور نخست قرعه استراحت دارند و در امین اشرفی تنیسور تبریزی با الکساندر ترنتیو از روسیه هم تیمی بوده و به مصاف دارا انوری پور و علی ابن رضا از ایران می روند.

در سایر بازیها تیم اتا هرگن واریم و جم هیزلیالپ از ترکیه با تیم الکساندر داولیاندیز و لوکا پیلپانی از گرجستان می رود، تیم گلان اوا حیدری از المان و رود مهرتاش از کانادا با تیم آرین ابراهیمیان و مهدی سوری مصاف می کند، تیم گئورگی شاخوشویلی و پاول واشکادیو از گرجستان با تیم امین انوری و حسین شفیع ناطق از ایران مبارزه می کند، تیم پوریا آصف زاده و هومن سلطانی از ایران با تیم مرت آدانالی از ترکیه و میخائیل خمیداشولی از گرجستان مصاف می کند.

در ادامه رقابتها تیم محمد میرزایی و علی موسوی از ایران با اورای جزیک و سینان تونا از ترکیه مبارزه و تیم جمشید ایل مرادی و امیر صادقی نسب قرعه استراحت دارد.

رقابتهای دوبل پنج تا هفت مرداد ماه در مرحل یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد.