به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با گفتاری از دکتر قاسم پورحسن با عنوان "وضعیت دین در دوره فرهنگ تکنولوژیک" همراه است .
گفتار دکتر رضا سلیمان حشمت با عنوان فناوری سیارهای، آری و نه؟ و دکتر عبدالله نصری با عنوان تکنیک از دیدگاه یاسپرس نیز برای این نشست پیش بینی شده است . دکتر بیژن عبدالکریمی نیز در این نشست حضور دارد.
این نشست از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالن اجتماعات این پژوهشگاه یکشنبه 9 مرداد از ساعت 9 تا 12 برگزار میشود.
پژوهشگاه در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 واقع است.
