۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

نشست "دین و تکنولوژی" برگزار می‎شود

دومین نشست"دین و تکنولوژی" از مجموعه درسگفتارهایی در فلسفه دین از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکشنبه 9 مرداد برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با گفتاری از دکتر قاسم پورحسن با عنوان "وضعیت دین در دوره فرهنگ تکنولوژیک" همراه است .

گفتار دکتر رضا سلیمان حشمت با عنوان فناوری سیاره‏ای، آری و نه؟ و دکتر عبدالله نصری با عنوان تکنیک از دیدگاه یاسپرس نیز برای این نشست پیش بینی شده است . دکتر بیژن عبدالکریمی نیز در این نشست حضور دارد.

این نشست از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  در سالن اجتماعات این پژوهشگاه یکشنبه 9 مرداد از ساعت 9 تا 12 برگزار می‎شود.

پژوهشگاه در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 واقع است.

