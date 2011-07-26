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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

حجت الاسلام دانش خبر داد:

تعداد روحانیون مستقر در فارس افزایش می یابد

تعداد روحانیون مستقر در فارس افزایش می یابد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: تا پایان سال حدود 200 نفر به جمع مبلغان و روحانیون مستقر در مناطق مختلف استان اضافه می شوند که در مجموع تعداد این روحانیون به 230 روحانی افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شکرالله دانش شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه دوره آموزشی دانش افزایی مبغان و روحانیون اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور دانش افزایی تبلیغات دینی روحانیون، برای انجام امور فرهنگی در مناطق مختلف روستایی برگزار شد.

وی اضافه کرد: آموزش مهدویت، احکام شرعی، نحوه ارتباط چهره به چهره با جوانان، اشاعه باورهای دینی بین جوانان و توجه عمیق به ارزشهای اسلامی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه ازجمله اموزشهایی بود که روحانیون با آن آشنا شدند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: هدف اصلی در برگزاری این همایشها این است که روحانیون با آگاهی کامل در مناسبتهای مختلف به ویژه ماه مبارک رمضان به مناطق تبلیغاتی اعزام شوند.

حجت الاسلام دانش عنوان کرد: افزایش تعداد روحانیون مستقر در روستاها در برنامه های امسال اداره کل تبلغیات اسلامی فارس قرار گرفته و تاکنون 35 مبلغ دینی به تعداد مبلغان مستفر در این مناطق اضافه شده است.

وی گفت: برای ماه مبارک رمضان امسال نیز دو هزار و 500 مبلغ علوم دینی به نقاط مختلف استان فارس اعزام می شوند که نسبت به سال گذشته 900 نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 1367833

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