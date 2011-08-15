محمد پیروی خامنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در حوادث اخیر بسیاری از مسئولان و شهروندان خواستار برخورد قاطع با عاملان و متهمان این حوادث هستند. اگرچه محاکمه سریع و قاطع می تواند در ارتکاب جرایم در یک بازه زمانی موثر باشد اما بدون بررسی و واکاوی جرایم نمی توان با آن مقابله کرد.

وی ادامه داد: در حادثه قتل های سریالی و بیجه نیز متاسفانه به موضعات روانشناختی پرداخته نشد و بلافاصله قاتل با جنجال و هیاهو به دار مجازات آویخته شد. اگر در آن زمان موضوع از سوی روانشناسان و جامعه شناسان بررسی و شخصیت قاتل روانکاوی می شد امروز از بروز اینگونه جرایم جلوگیری می شد.

این روانشناس اجتماعی با اعلام افزایش بروز جرم در مناطق حاشیه ای تاکید کرد: متاسفانه به دلیل عدم توجه به مسائل آموزشی، فرهنگی و معیشتی بروز جرم در مناطق حاشیه ای بیش از سایر نقاط است. علاوه بر این بسیاری از خشونت ها براثر درگیری برسر مواد مخدر روی می دهد.

پیروی خامنه تصریح کرد: در مناطق حاشیه ای به دلیل نبود اقتصاد مناسب افراد حاشیه نشین به اموری همانند فروش مواد مخدر، آدم ربایی و حتی قتل روی می آورند که همین امر باعث ایجاد نا امنی در جامعه می شود.

