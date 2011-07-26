کشف یک توپ فوتبال معلق در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در نشست 25 جولای در اسپانیا خبر کشف این سحابی سیاره ای به شکل یک توپ فوتبال با نام "کرونبرگر 61" یا Kn61 را تایید کردند.

اخترشناسان این سحابی متورم را که در تکه ای کوچک از آسمان واقع شده با استفاده از تلسکوپ کپلر مورد بررسی دقیق تر قرار داده و آن را به یک توپ فوتبال در اعماق فضا تشبیه کردند. رصدهای بیشتر توسط شکارچی سیاره ای ناسا، کپلر می تواند پاسخ سئوالات کلیدی درباره سحابی های سیاره ای را بیابد، سئوالهایی از قبیل اینکه ساختار سحابی ها چگونه تحت تاثیر ستاره های نزدیک، ستاره های دور و دیگر سیاره ها قرار دارد.

سحابی های سیاره ای زمانی به وجود می آیند که سوخت هیدروژنی ستاره هایی مشابه خورشید به پایان می رسد. به این ترتیب لایه خارجی ستاره منبسط شده و سرد می شود و به همین دلیل لایه ای بزرگ از غبار و گاز را به وجود می آورد. تابشهای برخاسته از ستاره های در حال مرگ موجب یونیزه شدن این لایه شده و در آن درخشش ایجاد می کند.

سحابی های سیاره ای بر خلاف نامشان ارتباطی به سیاره ها ندارند، زمانی که اولین سحابی ها توسط تلسکوپهای اولیه رصد شدند، به دلیل شباهت ظاهری آنها با شکل کروی سیاره ها نام سیاره ای را به خود گرفتند.

Kn61 نام کاشف خود را برگزیده است، اخترشناس آماتور استرالیایی به نام "ماتیاس کرونبرگر" که پس از بررسی اطلاعات موجود در پایگاه "اکتشاف دیجیتال آسمان" کپلر موفق به کشف این جرم شد.

تلسکوپ کپلر ناسا در سال 2009 و با هدف ردیابی فرکانسهای سیاره های شبه زمینی به فضا ارسال شد اما محققان با استفاده از چشمان تیزبین کپلر در تلاشند اجرام نزدیک به سحابی های سیاره های را نیز ردیابی کنند تا شاید اطلاعات دقیق تری از این اجرام عجیب و شگفت انگیز به دست آورند.

بر اساس گزارش اسپیس، اخترشناسان تا کنون بیش از سه هزار سحابی سیاره ای را در کهکشان راه شیری کشف کرده اند که تنها 20 درصد از این سحابی ها در نزدیکی خود جرمی مانند یک ستاره داشته اند.