به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد صبح سه شنبه در نخستین گردهمایی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمیکاربردی با بیان این مطلب، اظهار کرد: در حال حاضر، یکی از بارزترین و مشهودترین نیازهای جامعه، مهارتآموزی و حرفهآموزی است که اشتغال پایدار و درآمدزا را نیز بهدنبال خواهد داشت.
وی اشتغال، مسکن و ازدواج را سه مسئله مورد بحث برای دولت نهم و دهم دانست و یادآور شد: با خدمات ارائه شده برای هرچه آسانتر کردن ازدواج، اعم از اعطاء وام 5 میلیون تومانی به زوجین از سال گذشته دیگر معضلی به نام ازدواج در کشور و استان وجود ندارد.
استاندار زنجان، پروژه عظیم مسکنمهر را عامل خانهدار شدن بیشتر هماستانیها دانست و تأکید کرد: با اهتمام صورت گرفته از سوی دولت، تا پایان سال 92، دیگر هیچ ایرانی مشکل مسکن نخواهد داشت زیرا همه واجدین شرایط در کمتر از یکسال، صاحب خانه میشوند.
رئوفینژاد، اشتغال غیرپایدار را ارمغان عدم مهارت و فنآموزی در جوانان دانست و اظهار کرد: دولت، آماده ارائه تسهیلات به افراد آموزشدیده میباشد، چرا که ارائه تسهیلات به افراد بیمهارت باعث هدررفت سرمایههای ملی، ورشکستگی و نیز سرخوردگی فرد و خانواده میشود.
وی از اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد تومان به صندوق مهر امام رضا (ع) خبر داد و تصریح کرد: با اختصاص این مقدار به صندوق، استان زنجان نیز از بودجه قابل توجهی برخوردار خواهد شد که فرصت مناسبی برای استان در این زمینه مهیا میشود.
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