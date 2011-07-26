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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

ساعد نیک‌ذات زندگی دستیارانش را کتاب می‌کند

ساعد نیک‌ذات زندگی دستیارانش را کتاب می‌کند

ساعد نیک‌ذات عکاس و مدیر فیلمبرداری سینما، کتاب "مردان پشت دوربین" را به زودی آماده انتشار می‌کند.

به گزارش خبرنگار تجسمی مهر، "مردان پشت دوربین" شامل عکس‌هایی از دستیاران فیلمبرداری ساعد نیک‌ذات در پروژه‌های مختلف سینمایی است که به صورت کتاب منتشر می‌شود.

مراحل کار این کتاب از 10 سال پیش آغاز شده است، به زندگی کاری و خانوادگی افرادی می‌پردازد که به ‌عنوان دستیار فیلمبردار، نیک‌ذات را در پروژه‌های مختلف سینمایی یاری کرده‌اند.

بخش اعظم عکس‌های ادیت‌شده و ماکت کتاب در حال طراحی است و عکاسی‌ها از زندگی خانوادگی برخی از این دستیاران باقی مانده است. نکته این کتاب در آن است که دستیاران فیلمبرداری در این پروژه، از قومیت‌های مختلف کرد، ترک، لر، بلوچ و... هستند که سیر زندگی خانوادگی در منطقه بومی آن به تصویر درآمده است.

ساعد نیک‌ذات علاوه بر عکاسی حرفه‌ای، مدیریت فیلمبرداری فیلم‌های "مهتاب روی سکو" ، "پنالتی" ، "آتشکار"، "آخرین ملکه زمین" ، "حیات" ، "آوازهای سرزمین مادری‌ام"  و "زمانی برای مستی اسب‌ها" را برعهده داشته است.

کد مطلب 1367839

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