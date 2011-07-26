جابه جایی روزانه 70 هزار نفر در خط 10 اتوبوسهای BRT

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب افزود: خط 10 اتوبوس های تندرو که اخیرا حدفاصل میدان آزادی تا خیابان سیمون بولیوار راه اندازی شده ، به شدت مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است به گونه ای که در زمان کوتاهی پس از راه اندازی خط تعداد مسافران به روزانه 70 هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر 35 دستگاه اتوبوس (25 دستگاه اتوبوس دو کابین و 10 دستگاه اتوبوس تک کابین) در این خط به شهروندان خدمات رسانی می کنند که با ورود اتوبوس های جدید دوکابین ، تعداد اتوبوسهای فعال در این خط به 60 دستگاه اتوبوس دوکابین خواهد رسید که با تحقق این مهم ظرفیت جابه جایی خط حداقل 2 برابر می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت : 125 دستگاه اتوبوس دوکابین خارجی در حال ترخیص از گمرک و حمل به تهران هستند که با ورود این اتوبوس ها به ناوگان حدود 150 تا 160 هزار نفر به ظرفیت جابه جایی اتوبوسرانی افزوده می شود.

وی افزود: اتوبوس های جدید دوکابین برای تقویت ناوگان در خطوط تندرو 7 ، 2 و 10 به کارگیری می شوند و همچنین خط 4 اتوبوس های BRT نیز از میدان جمهوری تا ترمینال جنوب به زودی ادامه خواهد یافت.