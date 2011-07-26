استادان سطوح عالی ماه رمضان در بقاع متبرکه کشور قرآن تفسیر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شرفخوانی صبح سه شنبه در دوره آموزشی حضرت مهدی(عج) ویژه مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به تبیین فعالیت های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ماه مبارک رمضان پرداخت.

وی ادامه داد: بحث اعزام مبلغان روحانی در ماه رمضان با توجه به شرایط امسال با دستور العمل ویژه ای ابلاغ شده، به طوریکه باید به صورت کامل از ظرفیت استادان اعزامی استفاده شود.

شرفخوانی با اشاره به مراسم های ماه مبارک رمضان و شب های قدر بیان کرد: امروز به انتخابات نزدیک هستیم لذا نباید به هیچ عنوان محافل معنوی و مراسم های شب های قدر به بحث انتخاباتی و تبلیغی افراد خاصی پرداخت شود.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشورنیز در این دوره آموزشی، هدایت مدیر با رهبر را متفاوت و نفوذ رهبر را نفوذ معنوی برشمرد و ابراز داشت: باید در نظر گرفته که آیا نفوذ یک مدیر روحانی در یک سازمان بیشتر است یا مدیر غیر روحانی؟ از آن چیزی که در کشور خودمان تجربه کردیم در می یابیم که آن مدیر و رهبری که از جهت شخصیتی دارای قدرت نفوذ است خیلی مهم تر و فراتر از سایرین حرکت می کند.

تقی رضایار اذعان داشت: اگر مدیران می خواهند در مسأله هدایت، مسائل انسانی را رعایت کنند با دو گروه مواجه می شوند، نخست کسانی روحیات و عقایدشان همگام و همسو با مدیر و دیگر، افرادی که مخالف نظر و عقاید آن مدیر هستند.

دوره آموزشی حضرت مهدی(عج) ویژه مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به مدت چهار روز در مجتمع سحاب مشهد مقدس در حال برگزاری است.