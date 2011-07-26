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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

ساینس مانیتور گزارش داد:

استراتژی جدید طالبان/ خروج نظامیان ناتو از افغانستان و تاثیرات آن بر پاکستان

استراتژی جدید طالبان/ خروج نظامیان ناتو از افغانستان و تاثیرات آن بر پاکستان

یک روزنامه غربی در گزارشی با اشاره به استراتژی جدید طالبان در افغانستان نوشت: عقب نشینی نظامیان ناتو از افغانستان باعث افزایش خشونت ها در نقاط مرزی پاکستان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستین ساینس مانیتور" در گزارشی نوشت: شش ماه پس از آغاز عقب نشینی نیروهای ناتو از ولایت کونار در شرق افغانستان، یک سری حملات بین مرزی توسط طالبان افغانستان صورت گرفته که تهدیدی برای دستاوردهای ارتش پاکستان هستند.

ساکنان و مقامات پاکستانی معتقدند: عملیات ارتش پاکستان در شهر باجور در سال 2009 باعث نابودی بسیاری از شبه نظامیان شده اما این حملات تهدیدی برای صلح کنونی است. تحلیلگران نیز بر این باورند که با خروج کامل نظامیان ناتو از افغانستان در سال 2014 میزان خشونت ها در مناطق مرزی افزایش یابد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، طالبان هر هفته با کمین گرفتن در لابلای درختان انبوه مناطق کوهستانی و از مکانی دور حملات مرگباری را انجام می دهند. ولایت کونار افغانستان نیز با دارا بودن بیشه های فراوان مکانی بسیار مناسب برای شبه نظامیان است.

یک مقام ارشد ارتش پاکستان که خواست نامش فاش نشود، دستان خارجی به خصوص هند و آمریکا را پشت پرده ناآرامی ها و افزایش خشونت ها در پاکستان دانست و گفت: شورشیان بسیار خوب آموزش دیده اند و مجهز به سلاح های پیشرفته هستند، بطوریکه در حمله دوساعته چهار هزار گلوله را شلیک می کنند.

"محمد جمیل" یک مقام ارشد پاکستانی که 25 سال در مناطق قبیله نشین این کشور فعالیت کرده است، گفت: با وحود این حملات اوضاع امنیتی در پاکستان هر روز بهتر می شود و دولت تلاشهای بسیاری را برای مبارزه با تروریسم انجام داده است.

کد مطلب 1367848

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