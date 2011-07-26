آذرنگ: هنرمندان باید خواستار پاسخ از مدیران در قبال این سفرها باشند

حمیدرضا آذرنگ درباره دستاوردهای سفرهایی که توسط مدیران و مسئولان تئاتری به جشنواره‌های معتبر تئاتری نظیر آوینیون صورت می‌گیرد به خبرنگار مهر گفت: این n‌مین بار است که مدیران و مسئولان تئاتری چنین سفرهایی می‌روند و آنقدر این سفرها زیاد است که انسان خجالت می‌کشد تعدادش را بیان کند. این سؤال مطرح است که آیا این سفرها لطفی به تئاتر مملکت دارد یا خیر. بارها هنرمندان جواب‌های مشابهی داده‌اند. باید گروهی کارشناس و آگاه به تمام اتفاقات تئاتری دنیا با در نظر گرفتن بضاعت‌های تئاتری خودمان و افراد رو به رشد برای این اقدامات تصمیم بگیرند.



وی تأکید کرد: متأسفانه این سفرها تفریحی است و بهانه‌ها بهانه‌های تئاتری است. همیشه مدیران مقصر نیستند زیرا آن‌ها اینگونه سفرها را انجام می‌دهند تا بگویند کاری انجام داده‌ایم. مشکل خود ما هستیم. متولیان تئاتر مدیران تئاتر نیستند زیرا مدیران خدمتگزاران تئاتر هستند. ما هنرمندان به عنوان متولیان تئاتر راهکار دهنده نبوده‌ایم به مدیرانی که بدون کارشناسی و نگاه هنری افراد را حذف می‌کنند.



این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر یادآور شد: برخی مدیران آنقدر سفرهای خارجی‌شان زیاد بود که از خجالت به مدیر دفتر خود می‌گفتند که به سفری استانی می‌روند. ما در این شرایط خندیدیم و هیچ نگفتیم. نتیجه بی‌برنامه بودن و همدل نبودن ما تئاتری‌ها همین است. ما صنفی به نام خانه تئاتر داریم. خانه تئاتر نسبت به بودجه تئاتر موظف است و باید از مدیریت بخواهد در چه مسیری هزینه می‌شود. ما برای احقاق حقوق خود دل نسوزانده‌‌ایم و شخصی نگریم.



آذرنگ معتقد است هنرمندان تئاتر هستند که مدیران تئاتری را تربیت می‌کنند. وی افزود: رییس انجمن نمایشنامه نویسان و کارگردانان خانه تئاتر هیچگاه اسامی جوانان مستعد این دو حوزه را برای اعزام به جشنواره‌های بین‌المللی به مرکز هنرهای نمایشی ارائه نداده‌اند. متأسفانه ما خودنگریم و وقتی مشکل خودمان حل می‌شود دیگران را فراموش می‌کنیم و کسی را که اعتراض می‌کند خاموش می‌کنیم.



کارگردان نمایش‌های "خیال روی خطوط موازی" و "خداحافظی نکردی با نجمه سورچی" معتقد است اگر هنرمندان تئاتر همدل باشند هیچ مدیری نمی‌تواند حقوق‌شان را ضایع کند. وی ادامه داد: باید هنرمندان تئاتر از معاون هنری سؤال کنند که هدف از این سفر چیست؟ کدام نیروی جوان در آن هست؟ اگر قرار است به هنرمندی لطفی شخصی شود از بودجه شخصی این کار انجام شود و به نام تئاتر تمام نشود.



آذرنگ تصریح کرد: ما فقط می‌گوییم دستمزدمان را بدهند بعد هر کاری دلشان خواست بکنند. وقتی کسی نسبت به شرایط معترض می‌شود با اندکی پول دهانش را می‌بندند. نوک پیکان نقد را باید به سوی خودمان بگیریم. باید حرفمان را به هم بزنیم تا ببینیم اشکال کار کجا است. خوشحالیم که فلانی وعده داده مخارج درمان مجید بهرامی را می‌دهد در حالیکه این کار وظیفه‌ او و دولت است. از بس که جایگاه خود را جدی نگرفتیم مدیران هم به این موضوع ساده نگاه می‌کنند. تا زمانی که یکدیگر را نقد نکنیم چیزی درست نمی‌شود.