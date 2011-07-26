2 میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر در کشور در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بزرگترین واحد تولیدی الیاف پلی استر کشور گفت: مجموع مسکن احداث شده تا قبل از سال 89 در کشور 18 میلیون و 500 هزار واحد برای 19 میلیون و 750 هزار خانوار بوده است.

وی ادامه داد: روش ساخت مسکن مهر در کشور بازگشت به گفتمان امام راحل در حوزه ساخت مسکن برای افراد جامعه است.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در استان مرکزی گفت: تا قبل از اجرای طرح مسکن مهر 40 هزار و 337 واحد مسکونی در سطح استان مرکزی ساخته شده بود این در حالی است که ظرف دو سال گذشته 52 هزار و 600 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در استان مرکزی هدف گذاری شده است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با اجرای طرح مسکن مهر شاهد کاهش تورم صنعتی سازی ساختمان سازی ، تحکیم بنیان خانواده، اشتغال و حل مشکل مسکن مردم در سطح کشور باشیم.