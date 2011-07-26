فضای نمایشگاه بین المللی قم پاسخگوی نیاز استان نیست

اخوان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فضای مفید نمایشگاه بین المللی ۱۴۰۰ متر مربع است اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای استان قم و برگزاری نمایشگاههای متعدد در طول سال فضای کنونی نمایشگاه بین المللی استان قم پاسخگوی نیاز استان نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: حداقل فضای مورد نیاز برای نمایشگاه بین المللی در استان قم ۳ برابر فضای کنونی است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان قم با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶ نمایشگاه در محل نمایشگاههای بین المللی قم برگزار شده است بیان کرد: نمایشگاه مبلمان، کاشی و سرامیک، تاسیسات ساختمانی، چاپ، صنعت و تجهیزات ورزشی از جمله نمایشگاههای برگزاری شده در محل نمایشگاه دائمی استان قم بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به مجوز صادر شده از سوی سازمان بازرگانی استان قم در سال جاری ۴۰ نمایشگاه مختلف در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قم برپا خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان قم گفت: با توجه به ظرفیتهای استان قم فضای نمایشگاه بین المللی این استان پاسخگوی نیازها نیست.
اخوان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فضای مفید نمایشگاه بین المللی ۱۴۰۰ متر مربع است اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای استان قم و برگزاری نمایشگاههای متعدد در طول سال فضای کنونی نمایشگاه بین المللی استان قم پاسخگوی نیاز استان نیست.
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