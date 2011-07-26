حسنی مبارک علنی محاکمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عصام شرف شب گذشته اعلام کرد که محاکمه تمامی عناصر رژیم سابق مصر از جمله حسنی مبارک دیکتاتور این کشور علنی خواهد بود.

وی در نشستی که برای بررسی بحران کنونی مصر تشکیل شده بود تاکید کرد که تمامی عناصر وابسته به رژیم مبارک از مسئولیت های دولتی محروم خواهند شد.

شرف در بخش دیگر سخنان خود بر مشروع و قانونی بودن اعتراضات مسالمت تاکید کرد و از شهروندان مصری خواست که شرایط کنونی کشور را درک کنند تا دولت بتواند در آرامش خواسته های انقلابیون را محقق و اقتصاد کشور را بازسازی کند.

محاکمه علنی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و ارکان رژیم وی از جمله مهمترین خواسته های مردم انقلابی این کشور به ویژه محاکمه فوری عاملان کشتار معترضین و افراد متهم به فساد شمار می رود.

پاکسازی دستگاه امنیتی از عناصر فاسد، عدم محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی و تعیین هزار و 200 پوند مصر به عنوان حداقل دستمزد ماهانه از دیگر خواسته های انقلابیون است.