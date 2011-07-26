رفع بدحجابی به کارهای سنجیده نیاز دارد/ پرهیز از کارهایی که نتایج منفی دارد

حجت الاسلام سید اسدالله محمودی عضو هئیت علمی پژوهشگاه باقرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بدحجابی گفت: بهترین راهکار زدودن بدحجابی در جامعه این است که اصل فلسفه حجاب و اساس حجاب در جامعه بازگو شود و این نکته مورد تأکید قرار گیرد که حجاب به واقع یک مصونیت است نه یک محدودیت.

وی با تأکید بر اینکه حجاب بعنوان یک اصل در مبانی دینی ما مورد تأکید قرار گرفته افزود: تمام این بایدها و نبایدهایی که بیان شده برای این است که مصالحی را در نظرگرفته است و زن باید به عنوان یک نماد کامل در این قالب قرار گیرد.

مدیرگروه ادیان و فرق پژوهشکده باقرالعلوم اظهار داشت: با توجه به تبلیغاتی که علیه حجاب وجود دارد و نقطه مقابل آن مسئله آزادی زن و ظهور و بروز زن در جامعه بیان می شود باید نگاه عرف و جامعه را نسبت به آن درنظر گرفت. برای مثال در بسیاری از مجامع فرهنگی و دانشگاه ها وقتی مسئله انتخاب به میان می آید فردی انتخاب می شود که محجبه است و این حجاب معیاری برای انتخاب وی بوده است، چرا که نگاه عرفی چنین پوشش و حجابی را پذیرفته و حتی ترجیح می دهد.

حجت الاسلام محمودی یادآور شد: این امر حکایت از وجود هنجاری در جامعه در رابطه با پوشش دارد. یکی از انتخابهایی که در زندگی انسان بسیار مهم محسوب می شود، انتخاب همسر است و مسئله حجاب در این میان بسیار تعیین کننده است چرا که عرف و نگاه عمومی حاکی از پذیرش اصل حجاب است و تصدیقی به مصونیت بودن حجاب .

وی با اشاره به اینکه برای زودن بدحجابی در جامه باید ابتدا فرهنگسازی کرد، گفت: باید اصل مسئله حجاب در جامعه تبیین شود، کتابها، مقالات، پایان نامه ها در این سمت و سو قرار بگیرند تا مسئله حجاب به شکلی فراگیر و در سطحی عالی مطرح شود. این فرهنگسازی می تواند از اینکه جوان امروز خود را در قالب مد و لباس به جامعه عرضه کند جلوگیری کند. خطبا، نویسندگان گوینده ها و تمام اقشار تأثیرگذار جامعه باید به طور مشترک بسیج شوند و سرمایه گذاری لازم را در این زمینه داشته باشند چرا که با پیشرفت بدحجابی سرمایه گذاری در بخش فرهنگی مورد غلفت قرار گرفته است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: قرآن با تصدیق اینکه تذکر لسانی تأثیرگذار است یادآور شد که مهمتر از تذکر این است که با عمل این امر را نشان دهیم. وقتی مادری محجبه با فرزند بدحجاب خود وارد جامعه می شود مشخص می شود که این مادر ولو با حجاب خود در امر تربیت فرزندش موفق عمل نکرده است.

حجت الاسلام محمودی تأکید کرد: باید از زبان خود جوانان و از گروه سنی خودشان مسئله حجاب را برایشان تبیین کرد. تبیین مسئله حجاب برای جوانان باید به قدری با ظرافت انجام شود که تأثیرگذارتر باشد، چرا که راهکار انتظامی و نظامی و حتی گشت خیابانی در نهایت اثرات منفی از خود به جای می گذارد.