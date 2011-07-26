آبگیری سد گتوند در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضازاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: سد گتوند علیا بعنوان بلندترین سد خاکی کشور به ارتفاع 182 متر در هفته جاری اولین مرحله آبگیری خود را تجربه خواهد کرد؛ این درحالی است که این سد بزرگترین مخزن را در مقایسه با سدهایی که بر روی رودخانه کارون احداث شده‌اند، دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: این سد ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که این امکان را خواهد داشت که هر زمان که شبکه برق کشور نیاز به تولید برق دارد، آب رها شود و در مخزن دومی که برای این سد به جز مخزن اصلی طراحی شده، ذخیره خواهد شد.

وی تصریح کرد: خصوصت دیگر این سد آن است که می‌توان از منابع ذخیره شده در مخزن دوم برای آبیاری دشت خوزستان بهره‌برداری کرد، این درحالی است که وجود این سد در دشت خوزستان برای همیشه آسیب سیل را از بین می‌برد و عوارض خشکسالی در بخش کشاورزی را به حداقل می‌رساند؛ چراکه آب تاجایی که امکان دارد در مخزن این سد ذخیره می‌شود.

رضازاده، طول مخزن سد گتوند را 90 کیلومتر ذکر کرد و اظهار داشت: 400 کیلومتر از طول رودخانه کارون تبدیل به مخزن شده و همین امر تاثیر خشکسالی در دشت خوزستان را به حداقل می‌رساند، در عین حال هدف تنظیم آب کشاورزی را نیز داریم.

وی از پیش‌بینی 2 هزار مگاوات نیروگاه برای این سد خبرداد و گفت: در فاز اول 1000 مگاوات و در فاز دوم 1000 مگاوات نیروگاه راه‌اندازی خواهد شد که می‌تواند 4250 گیگاوات ساعت انرژی برق تولید کند.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران خاطرنشان کرد: در موافقت‌نامه اولیه این طرح، 2250 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که البته هنوز هم به مصرف نرسیده است و تاکنون 1700 میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است. بخشی از این پول را نیز به پیمانکاران و مشاوران این طرح بدهکار هستیم.

همچنین شیبانی، مجری طرح سد و نیروگاه گتوند نیز گفت: مرحله اول آبگیری گتوند 280 میلیون مترمکعب را ذخیره خواهد کرد؛ ضمن اینکه تراز آب به 185 متر باید برسد که بتوان نیروگاه را راه‌اندازی کرد.

وی اظهار داشت: تا پایان سال به 1 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب آب نیاز داریم تا نیروگاه روشن شود.