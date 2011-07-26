دکتر سید یحیی یثربی به مناسبت سالروز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی در مورد نقاط ضعف و قوت فلسفه سهروردی در تاریخ تفکر اسلامی به خبرنگار مهر گفت: نقاط مثبت فلسفه سهروردی تلاش در جهت حرکت و سیر تکاملی، توجه به منابع غیریونانی، جرأت در اظهار نظر و نوآوری، دقت در تشخیص مکتب اشراق و پرهیز از دنیازدگی است.



استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی درباره ‌‌تلاش در جهت حرکت و سیر تکاملی سهروردی تصریح کرد: درحالی‌که متفکران آن روزگاران غرق در جمود و تعصب بودند سهروردی برآن کوشید تا در حکمت، طبیعیات و منطق سخن تازه‌ای بگوید.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی افزود: از این جهت سهروردی شایسته ستایش است که رسماً اعلام کرد دانایی در انحصار پیشینیان نیست. سهروردی علاوه ‌بر منابع یونانی که در جامعه‌ اسلامی ما مورد توجه قرار گرفته بود، به منابع جدید دیگر نیز توجه کرد، از جمله منابع ایران باستان و منابع هندیان.

مفسر و کارشناس علوم قرآنی درباره جرأت در اظهارنظر و نوآوری سهروردی یادآور شد: کانت، دعوت روشن‌اندیشی را در این جمله خلاصه می‌کرد که: «جرأت اندیشیدن داشته باش» سهروردی عملاً نشان داد که این جرأت را دارد. اگرچه به‌خاطر همین جرأت مورد تعقیب قرارگرفت و کشته شد.



یثربی گفت: سهروردی به این نکته تأکید داشت که انسان نباید مرعوب شخصیت‌ها گردد. او می‌گفت میزان و ملاک انتخاب، برهان است و بس. از کسی تقلید مکن!



این کارشناس فلسفه و عرفان اسلامی به دنیازدگی سهروردی اشاره کرد و گفت: زندگی کوتاه سهروردی دورانی نبود که یک انسان از جاه و مال دوری جوید. هر جوانی جویای لذت و امکانات مادی است. اما این حکمت و دانایی بود که سهروردی را این‌همه به مال و جاه بی‌اعتنا کرده بود. او می‌توانست ثروت و مکنت داشته و دارای شغل و مقام باشد اما آنقدر آگاه و دلداده‌ معنویات بود که ذره‌ای به زور و زر و صاحبان زور و زر اعتنا نداشت و به همین دلیل از هرگونه تزویر بیزار بود.