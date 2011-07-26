کاهش 258 میلیارد تومانی سود خالص سایپا/ پاداش هیئت مدیره مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای آماری تهیه شده نشان می دهد که سود خالص شرکت خودروسازی سایپا در سال 89 به بیش از 360 میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که این رقم در سال 88 بیش از 618 میلیارد تومان بوده است.

در همین حال، پاداش مصوب هیئت مدیره سایپا از 300 میلیون تومان سال 88 به 330 میلیون تومان در سال 89 افزایش یافته است. در حال حاضر هیئت مدیره سایپا پنج عضو دارد.

پیش از این، ابهامات موجود بر سر واگذاری سایپا، مجلس را بر آن داشت تا کمیته تحقیق و تفحص از این موضوع تشکیل دهد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگویی با مهر گفته است: بررسی روند واگذاری سهام خودروسازی سایپا به زیرمجموعه‌های این شرکت با اعلام تصویب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از این شرکت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وارد فاز جدیدی شده است.

فولادگر ادامه داده است: موضوع مربوط به نقل و انتقال سهام شرکت سایپا و واگذاریها مهمترین دستور کار کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی سایپا است که مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرده است: با توجه به اینکه حیطه کاری کمیته تحقیق و تفحص از سایپا موضوع واگذاریها است، آئین نامه زمان لازم برای جمع بندی این پرونده را 6 ماه در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس افزوده است: در این زمینه کمیسیونهای اصل 44، کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشهایی را از قبل در این زمینه آماده کرده اند.

به گفته فولادگر، رویکرد کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی سایپا در جمع بندی نهایی خود مجموعه گزارشات کمیسیونها و مرکز پژوهشها را نیز مورد توجه قرار خواهد داد و تصمیمات نهایی کمیته از نتایج قبلی بررسی ها متاثر خواهد بود.