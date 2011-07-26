به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتصابش به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پرسشهای خبرنگاران در زمینههای مختلف پاسخ داد.
هر آنچه را تحت عنوان سند و کتاب بر زمین مانده، الکترونیک خواهیم کرد
صلاحی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه این سازمان برای الکترونیک کردن منابعش گفت: ما در یک تلاش مضاعف و شبانهروزی هم در حوزه اسناد و هم در حوزه کتاب، آنچه را تحت عنوان سند و کتاب بر زمین مانده، الکترونیک خواهیم کرد.
وی همچنین افزود: کار فهرستنویسی هر آنچه هم که واسپاری و خریداری شده و میشود، انجام خواهد شد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره همکاریهای این سازمان با کتابخانه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ما کماکان به توافقاتی که میانمان تا پیش از این وجود داشته است، پایبندیم و همکاری ما با کتابخانه مجلس خوب است و ادامه دارد.
صلاحی همچنین در مورد برنامه این سازمان در حوزه دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد: اگر میخواهیم در این زمینه موفق باشیم، باید تعاملمان را با کشورهای صاحب فرهنگ بیشتر کنیم و تاکنون با 4 کشور پیگیر تفاهمنامههای قبلی بودهایم. همچنین سعی خواهیم کرد عضویتمان را در سازمانها و مجامع بینالمللی که منقضی شده است، احیا کنیم.
هیچ مولف و ناشری نمیتواند بگوید کتابم را در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار نمیدهم
وی در پاسخ به سئوالی درباره مخالفت برخی نویسندگان و ناشران با ثبت آثارشان در کتابخانه ملی گفت: هیچ مولف و ناشری نمیتواند بگوید کتابم را در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار نمیدهم؛ قانون میگوید هر مولف و ناشری موظف به واسپاری یک نسخه از اسناد و کتابهایش به این سازمان است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در عین حال گفت: اگر مولفی میخواهد کتابش قبل از مهلت قانونی از طریق الکترونیک توزیع شود، این حق قانونی اوست، اما تاکنون تلاشهایی که شده، عکس این روند بوده است.
راهاندازی رشته اسناد در مقطع فوق لیسانس در آینده نزدیک
صلاحی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت علوم اسنادی، از انجام مذاکراتی با کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: در این مذاکرات به این امر توجه شده که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تعاملاتی با دانشگاههای کشور، کارهای مشترکی را در خصوص اسناد انجام دهد و امیدواریم جذب دانشجو رشته اسناد در مقطع فوق لیسانس به زودی عملی شود.
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