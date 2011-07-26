به گزارش خبرگزاری مهر، "انتظار حمایت جدی، آرزوی گذران زندگی از راه نقاشی، پررنگ‌بودن امیدواری‌ها به آینده‌ای روشن و احساس مسئولیت در برابر اجتماع"، مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که نقاشان حاضر در دومین نمایشگاه جوانان پیشرو که این روزها در گالری پردیس ملت برپاست به عنوان دغدغه های خود بیان می کنند.

شش هنرمند جوان حاضر در این رویداد در گفت و گویی درباره "وضعیت نقاشی جوانان ایران " ضمن بیان فرصت های فراوان، برخی تهدیدهای پیشرفت و توسعه را برشمردند.

طاهره صمدی طاریهنرمند جوانی که درچند دوره حراج های بین المللی چون ساتبیز لندن و کریستیز دبی شرکت داشته و آثارش با قیمت های قابل توجه به فروش رسیده، تا کنون در 5 نمایشگاه انفرادی و 17 نمایشگاه گروهی شرکت داشته است. وی در این نمایشگاه دو اثر از مجموعه "هیچ کس در شهر نیست" ارایه داده که یکی از آنها توسط هنرمند جوان صاحب سبک "افشین پیرهاشمی " خریداری شده است. تابلوهای صمدی طاری مرز میان فیگوراتیو و انتزاع هستند که نماهای محوی از مکانی عمومی را به تصویر می کشند.

وی با اشاره به تاثیرات نقد در پیشبرد سطح کیفی هنر، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی بسیار خوب است زیرا آثار جوانان در کنار هم جمع شده و تک تک نقد می شوند. کنار هم قرار دادن،آثار پتانسیل نقد و مقایسه را در آنها بیدار می کند، برپایی چنین نمایشگاه هایی برای پیشبرد هنر ما لازم است. این نمایشگاه نشان می دهد،هنرمندان چه روندی را طی کره اند و برای هنر دوران معاصر، چه اتفاقی رخ داده است.

صمدی طاری اضافه کرد: ما جوانان موفقی داریم که در عرصه های بین المللی فعالند و مخاطبین خاص خود را دارند که وجود این هنرمندان برای ایران بسیار قابل توجه است. همین که آثار هنرمندی از یک نقطه جغرافیایی وارد منطقه ای دیگر می شود برای آرتیست فرصت بسیار خوبی بوجود می آورد تا بسنجد که مخاطبانش با فرهنگ ها و دیدگاه های متفاوت چقدر می توانند با آثارش ارتباط برقرار کنند. به هر روی اگر حمایت های بیشتری از هنر و اقتصاد هنر شود، همه هنرمندان جوان می توانند آینده بهتری را پیش روی خود داشته باشند.

صمدری طاری با توجه به موج نقاشی فیگوراتیو در دنیا ادامه داد: آثاری که در آنها به فیگورهای انسانی توجه شده است،این مسئله را بیان می کند که انسان و دغدغه های انسانی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن نقاشان را متوجه خود ساخته است.

سارا آریان پوراز هنرمندان جوانی ست که با سه اثر در این نمایشگاه حضور یافته است. وی در بوم هایش تصویری از فیگورهایی را میان خلاء بودن و نبودن و زندگی و مرگ به تصویر می کشد. او از مرزی میان توهم و یک واقعیت مجسم از دنیایی میان جسم و روح نقش کشیده. هر سه اثر این هنرمند توسط بانک پاسارگاد در این نمایشگاه خریداری شده است.

آریان پور در مورد برپایی دومین نمایشگاه جوانان پیشرو گفت: نمایشگاه جوانان پیشرو نمایشگاه خوبى است اما کامل نیست و نقصان هایى هم دارد. به اعتقاد من مى تواند خیلى بهتر از این باشد، همان طور که این نمایشگاه به نسبت نمایشگاه مشابه اش درسال گذشته قوى تر، جذاب تر و از دقت و نظم بیشترى برخوردار است.

او که تا کنون دو نمایشگاه انفرادى در ایران وایتالیابرگزار کرده و در بیش از ٢٠ نمایشگاه گروهى در داخل و خارج کشورشرکت داشته، افزود: هنر ایران برای مارکت های بین المللی بسیار جذاب است من خود از نزدیک شاهد این ماجرا بوده ام. مسلمأ این توجه موجب ارتقاء سطح کیفى وکمى آثار جوانان مى شود. اما به شرط آنکه هنرمندان شخصیت نگاه خود را به مسائل زمانشان حفظ کنند و درگیر برخى از الگوهاى رایج در مارکت ها نشوند.

نگار جهانبخشکه سوژه آثارش از پروراندن مفاهیم مربوط به زندگی شخصی و تجربه هایش سرچشمه می گیرد دو تابلو را به نمایشگاه جوانان پیشرو عرضه کرده که هر دو اثر توسط «افشین پیرهاشمی » هنرمند موفق جوان خریداری شده است.

وی در مورد حمایت هنرمندان موفق جوان از آثار هنرمندان جوانتر در این نمایشگاه گفت: حمایتی که هنرمندان جوان از جمله آقای افشین پیر هاشمی انجام داد قابل تقدیر است. گذشته از جنبه ی مالی، این که هنرمند موفقی از نسل قبل به حمایت از نسل های بعدی اقدام می کند ارزشمند و باعث امید واری ست چرا که فضا و شرایط برای دیده شدن هنرمندان جوان باز می شود. حمایت هنرمندان از هم دیگر می تواند در پیشرفت هنرمندان جوان موثر واقع شود.

جهانبخش در مورد مارکت های بین المللی در عرصه هنر نقاشی اضافه کرد: پول هایی که از این طریق به بدنه ی هنر ایران تزریق می شود لازمه ی حیات هنر است و باعث بالا رفتن سطح کیفی آثار می شود اما از جهاتی شناختن سلیقه ی بازارهای جهانی باعث می شود که برخی از هنرمندان به سمت کارهای منطبق با سلیقه ی بازار سوق پیدا کنند که تا حدی به ضرر هنر و هنرمند تمام می شود.

وحید چمانیجوان صاحب سبکی است که در روزهای اولیه نمایشگاه دو اثر رنگ روغن و مرکب روی بوم خود را به فروش رسانده است. موضوع نقاشی های او به اصل و ریشه هر چیزی که توسط خالق خودش با یک سری تغییرات تبدیل به یک موجودی منحصربه فرد می شود اشاره دارد.

چمانی با بیان اینکه سبک و سیاق بعضی از آثار نمایشگاه شبیه به کارهای حراجی های خارجی ست، گفت: این رویداد، بسیار خوبی ست و باعث بالا رفتن سطح کیفی و کمی آثار جوانان می شود زیرا آثار در یک محیط رقابتی در کنار هم قرار می گیرند. انتخاب عنوان جوانان پیشرو توقع ها را بالا می برد. سبک و سیاق بعضی از آثار نمایشگاه شبیه به کارهایی است که در حراجی های خارجی راه پیدا می کند. اگر عنوان جوانان پیشرو را برای نمایشگاه انتخاب نمی کردند این آثار بعنوان نقاشی های جوانان مورد قبول بودند اما بر اساس عنوان توقع از آثار بالا می رود.

او در ادامه افزود: هر هنرمندی که صادقانه کار کند و به کارش اعتقاد داشته باشد و بدنبال مسائل حاشیه ای نرود، به طور قطع موفق خواهد شد . کسی که در داخل کشور موفق باشد در خارج هم می تواند همین موفقیت را کسب کند.

بیتا وکیلینامی آشنا در حوزه نقاشی ست او در سه دوره حراج کریستی شرکت داشته و آثارش به قیمت های خوبی به فروش رسیده است. آثار او علاوه بر اقبال بین المللی از موفقیت داخلی نیز برخوردار است.

او در این نمایشگاه اثری آبستره را مانند آثار پیشینش به تماشا گذاشت که در هم تنیدگی رنگ ها، نمایی از سیاره ها، کهکشان و فرم های جنینی را نمایش می دهد و اثر وکیلی از جمله آثاری ست که در روز افتتاحیه در این نمایشگاه به فروش رسید.

وکیلی در مورد سطح کیفی آثار نمایشگاه جوانان پیشرو گفت: در بعضی از آثار این نمایشگاه،جسارت و خلاقیت موج می زند اما تعدادی از آثار پیشرو نیستند و همانند آن را در نسل های گذشته دیده ایم.

این هنرمند که تا کنون در 5 نمایشگاه انفرادی و بیش از 60 نمایشگاه گروهی در کشورهای مختلف شرکت داشته است. موقعیت نقاشی را در بازار داخلی مثبت دانست و در ادامه گفت: من موقعیت را برای جوانان خطرناک می بینم. در آثار جوانان شتاب زدگی، اعتماد به نفس کاذب و ساده گرفتن زیادی دیده می شود. متاسفانه عده ای فکر می کنند به جایگاهی رسیده اند که تحت هر شرایطی آثارشان فروش می رود، هنرمند باید حداکثر انرژی را روی کار متمرکز کند تا کاری ارزشمند و درخور را ارائه دهد.

افشین چیذری از دیگر جوانان پیشرو حاضر در این نمایشگاه است. وی اثری را به صورت حکاکی روی فلز که بر روی کاغذ چاپ گرفته شده را در این نمایشگاه شرکت داده است. اثر چیذری متعلق به مجموعه ای است که امسال درنمایشگاهی در گالری طراحان آزاد به نمایش گذاشته است و موضوع آن در مورد جای خالی کسی، چیزی یا حسی است اثر چیذری هم در کنار 32 تابلو ی هنرمندان جوان دیگر در این نمایشگاه به فروش رسیده است.

چیذری گفت: آثار هنرمندان باید در کنار هم دیده شود تا تاثیراتش نمایان گردد. از لحاظ تکنیکی آثار این نمایشگاه متفاوت بودند. بعضی استانداردها را رعایت کرده و بخشی از لحاظ تکنیکی ضعیف عمل کرده بودند که این در نهایت به سلیقه بیننده برمی گردد. مخاطب در این نمایشگاه حق انتخاب دارد و مطابق هر نوع سلیقه ای اثر هنری به روی دیوار آویخته شده است.

او در مورد موقعیت جوانان در عرصه هنر گفت: امروزه جوانان موقعیت جا افتاده ای دارند و وضعیتشا ن معلوم و مشخص است. هنرمندان جوان مارکت و فروش قابل توجه ای دارند و این روند باید ادامه داشته باشد و از هنرمندان و بالخص هنرمندان جوان حمایت هایی صورت گیرد.

دومین نمایشگاه جوانان پیشرو با حضور هنرمندان زیر 40سال، 12 تیر ماه 90 آغاز شد و با فروش سی و سه اثر از 17 هنرمند در مجموع با قیمت 80 میلیون تومان تا تاریخ 14 مرداد در گالری پردیس ملت دایر خواهد بود.