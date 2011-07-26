جریمه وزارت علوم برای دانشگاههایی که در انتقال دانشجویان همکاری نکردند

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه 21 هزار و 985 دانشجو در بهار امسال با مراجعه به سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم تقاضایشان برای انتقال و میهمانی را ثبت کرده بودند گفت: تا کنون 13 هزار و 771 مورد از این درخواست ها مورد موافقت دانشگاه مبدأ یعنی دانشگاه فعلی محل تحصیل این متقاضیان قرار گرفته است.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: به این ترتیب 62 درصد از درخواست های دانشجویان برای میهمانی، میهمانی دائم و انتقال مورد موافقت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه 38 درصد از درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان مورد موافقت دانشگاههای مبدأ قرار نگرفته است درباره دلیل این عدم موافقت گفت: البته بخش قابل توجهی از عدم موافقت ها بخاطر این است که این متقاضیان شرایط لازم را نداشته اند. به عنوان مثال شرط معدل را نداشته یا فاصله بین شهر دانشگاه مبدأ با شهری که دانشگاه مقصد در آن قرار دارد بیش از 20 تا 30 کیلومتر نبوده است.

بذرافشان افزود: برخی درخواست ها به این گونه بوده که دانشجو متقاضی انتقال و میهمانی از یک دانشگاه یک شهر به دانشگاه دیگر در همان شهر بوده که طبیعی است درخواستش مورد موافقت قرار نگرفته است. البته برخی موسسات غیردولتی غیرانتفاعی نیز در عدم موافقت برخی درخواست های انتقال و میهمانی دچار خطا شده اند.

به گفته مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تعدادی از درخواست های دانشجویان برای انتقال و میهمانی هنوز از سوی برخی دانشگاههای مبدا مورد بررسی قرار نگرفته و دانشگاههای مبدا در اعلام موافقت یا عدم موافقتشان دچار تأخیر شده اند.

بذرافشان تعداد درخواست هایی که هنوز نتایج بررسی شان اعلام نشده است را یک هزار و 32 فقره درخواست اعلام کرد.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم 3 تاریخ مهم در روند رسیدگی به درخواست های انتقال و مهمانی دانشجویان اعلام کرد و گفت: دانشگاههای مبدأ که هنوز موافقت یا عدم موافقت خود با تقاضای انتقال و میهمانی دانشجویان را اعلام نکرده اند حداکثر تا 10 مرداد ماه فرصت دارند بررسی شان را انجام دهند و نتیجه نهایی را اعلام کنند.

وی افزود: همچنین دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی که با عدم موافقت دانشگاه مبدأ مواجه شده اند فقط تا 12 مرداد ماه فرصت دارند که با مراجعه به وزارت علوم یا دانشگاه مبدا درخواست رسیدگی مجدد به تقاضایش را مطرح کند.

به گفته بذرافشان، حداکثر فرصت دانشگاههای مقصد برای رسیدگی به درخواست دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی که موفق به کسب موافقت دانشگاههای مبدا شده اند نیز تا 10 شهریور ماه ادامه دارد.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم اعلام کرد: در اجرای ماده 19 آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان مصوب 10 مهر ماه 89 آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که همکاری مطلوبی در اجرای این آئین نامه داشته اند با افزایش 15 تا 25 درصدی ظرفیت پذیرش در سال جدید تحصیلی برخوردار می شوند.

مجتبی بذرافشان یادآور شد: همچنین ظرفیت پذیرش تعدادی از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که همکاری مناسبی در اجرای آئین نامه نداشته اند، در سال تحصلی جدید 25 درصد کاهش خواهد یافت.