هدر رفت سالانه 22 میلیارد تن در هکتار خاک در منطقه زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه در سمینار مدیریتی حریق در عرصه‌های منافع طبیعی کشور و رویشگاه زاگرس با اشاره به اینکه از مجموع 43 بلای طبیعی در دنیا 33 مورد مربوط به کشور ما است، گفت:‌ عامل این 33 مورد عدم توجه انسان به محیط طبیعی است، همچنین آتش سوزی، سیل، خشکسالی، رانش زمین، آلودگی‌ها و ریزگردها در مجموع بلایای طبیعی را در عرصه منابع طبیعی کشور موجب می‌شوند.

وی افزود:‌ در حال حاضر 5/2 میلیارد تن در مترمکعب خاک حاصلخیز کشاورزی در پشت سدها هدر می‌رود که این میزان برابر این است که در هفت سال یک سد به اندازه سد امیرکبیر بایگانی شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشورت تصریح کرد: سالیانه 250 میلیون تن رسوب در پشت سدها جمع‌آوری می شود و یک میلیارد و 500 میلیون تومان از سیلابها و خشکسالی‌ها، کشور خسارت می‌بیند.

سلاجقه با بیان اینکه زاگرس سپر دفاعی کشور ماست، افزود: زاگرس امروز دچار مرگ بلوط‌ها و هجوم ریزگردها شده است و میانگین بارش زاگرس از 300 میلیمتر تا 600 میلیمتر است که حدود یک سوم منابع آبی کشور را تامین می‌کند اما این منابع آبی در کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: این منابع آبی زاگرس از خلیج فارس بیرون می‌آید و از آنجا که آب شیرین و آب شور مخلوط نمی‌شوند، 150 میلیارد متر مکعب آب شیرین زاگرس توسط کشورهای عربی به دستگاه‌های آب شیرین کن استحصال می‌شود در حالی که این آب متعلق به ایران است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: زاگرس با 6 میلیون هکتار اراضی جنگلی و با قدمت بیش از 150 میلیون سال یکی از منابع عظیم در کشور ماست که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

سلاجقه با بیان اینکه 80 درصد هیزم عشایر از این محل تامین می‌شود، افزود: 170 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط غرب در معرض خشکسالی قرار دارند که همزمان آفات هم به آنها هجوم آوردند.

وی افزود: با دخالت کشاورزی و صنایع این مناطق از بین می‌روند و وضعیت اقلیمی، کاهش بارندگی، پراکنش بارندگی از مخاطرات منطقه زاگرس به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه منابع طبیعی مخالف توسعه یافتگی نیست، افزود: باید در اختصاص یارانه ها به منابع طبیعی کشور تجدید نظر کرد، زیرا عدم تخصیص این منابع زمین را از بین می‌برد.

سلاجقه تصریح کرد: در زاگرس 22 میلیارد تن در هکتار سالانه هدررفت خاک وجود دارد که ارزش قیمتی عناصر موجود در خاک در بازارهای جهانی سرمایه عظیمی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر مدیریت جامع آبخیزداری، افزود: آبخیزداری موضوعی کلان است که رئیس جمهور باید ریاست شورای عالی آبخیزداری را در کشور برعهده داشته باشد.

وی افزود: منابع طبیعی باید تمام پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور را ارزیابی کند و در اختیار دستگاه‌ها اجرایی قرار دهد تا بهترین گزینه‌ها برای توسعه کشور فراهم شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید سالیانه 600 هزار هکتار جنگل در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: براساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، سرانه ضریب فضای سبز باید از17/0 به 25/0 برسد که سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت عملیات آبخیزداری در کشور، افزود: با یک هکتار عملیات آبخیزداری یک هزار متر مکعب آب استحصال می‌شود در صورتی که سدهای مخزنی در کشور توان 11 میلیارد متر مکعب استحصال آب را دارند با آبخیزداری می‌توان 125 میلیارد مترمکعب آب را در کشور استحصال کرد.

سلاجقه با بیان اینکه در بیایان‌زدایی سرآمد دنیا هستیم، تصریح کرد: سالیانه 130 تا 150 هزار هکتار بیابان‌زدایی در کشور انجام می‌شود. وی با بیان اینکه 46 درصد از آتش سوزی در کل کشور مربوط به منطقه زاگرس بوده است، اظهار داشت: 85 میلیون هکتار مرتع در کشور داریم که سالیانه بیش از 5 هزار تن انواع گیاهان از آن به دست می‌آید.